Lapadula: "Arrivare al Milan è stato il raggiungimento di un sogno. Ricordo il momento"

Gianluca Lapadula, oggi attaccante dello Spezia ed ex protagonista con le maglie di Milan e Cagliari, è intervenuto ai microfoni di Radio Rossonera per ripercorrere alcuni momenti significativi della sua carriera: "Sicuramente il Milan è stato il raggiungimento di un sogno", ha detto riguardo la sua esperienza in rossonero, nel 2016-2017.

"Ricordo il momento, è stato motivo di grande emozione per me e per la mia famiglia. È stato un anno ricco di emozioni e ringrazio tantissimo il presidente Berlusconi per la fiducia e l’occasione che mi ha dato oltre a tutto il popolo rossonero per l’affetto", ha detto nel corso dell'intervista.

Lapadula ha iniziato la carriera nella Pro Vercelli, passando all'Ivrea nel 2008 e venendo notato dal Parma, che nel 2009 lo mette a disposizione della Primavera grazie ad una intuizione di Francesco Palmieri, allora responsabile del Settore Giovanile ducale: dal 2010 inizia una lunga trafila in prestito, iniziando dall'Atletico Roma, poi Ravenna, San Marino, Cesena, Frosinone, Nova Gorica e infine Teramo. Nel 2015, dopo il fallimento del club ducale, passa al Pescara, dove realizza la miglior annata della sua carriera. Questo gli vale la chiamata del Milan, poi il passaggio al Genoa, al Benevento e al Cagliari. Dal 2025 è tornato in Serie B, allo Spezia.