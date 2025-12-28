Torres, buone notizie dall'infermeria: in vista del Pontedera, recuperato pienamente Zecca

Il momento della Torres non è dei più semplici, dopo annate sugli scudi la formazione sarda si ritrova a vivere la stagione più complessa dei tempi recenti, che al termine del girone di andata vede i rossoblù ultimi in classifica nel Girone B di Serie C; non solo, prossimi anche allo scontro salvezza con il Pontedera, che si giocherà nel ventoso stadio 'Ettore Mannucci' il prossimo 3 gennaio, con fischio di inizio del confronto fissato alle ore 14:30. Un confronto che annovera però Giacomo Zecca, completamente ristabilito dopo l'infortunio.

A fare il punto della situazione, proprio la stessa società sarda, mediante il comunicato che di seguito riportiamo e che annovera anche il report medico della rosa a disposizione di mister Alfonso Greco:

"Riprendono gli allenamenti per i rossoblù di mister Greco che questo pomeriggio si sono ritrovati al Vanni Sanna dopo la sosta natalizia. Mastinu e compagni hanno svolto una seduta incentrata sul lavoro fisico per poi svolgere una partitella finale a campo ridotto.

Tutti a disposizione dell’allenatore ad eccezione di Mateo Scheffer che prosegue il percorso riabilitativo in Argentina e Michele Carboni che lavora in differenziato. Giacomo Zecca è completamente ristabilito e lavorerà col gruppo in vista della sfida di sabato 3 gennaio contro il Pontedera.

Domani nuova seduta al mattino. La squadra si allenerà anche il 30 ed il 31 dicembre, al mattino, presso il centro sportivo della San Paolo".