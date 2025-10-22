Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Coppa Italia Serie D, oggi i Sedicesimi di Finale. Rinviato il confronto del Milan Futuro
Claudia Marrone
ieri alle 09:00Serie D
Claudia Marrone

Smaltite le fatiche del campionato, e archiviati i Trentaduesimi di Finale, torna in campo la Serie D, e lo fa con i Sedicesimi di Finale della Coppa Italia di categoria, che si giocheranno quest'oggi, mercoledì 22 ottobre, come ha fatto sapere la LND in una nota ufficiale di qualche tempo fa, nella quale viene anche specificato che è già stato effettuato il sorteggio per stabilire l’ordine di svolgimento di sei partite in virtù dei risultati maturati nel turno precedente. I match in questione sono Correggese-Prato, Pavia-Piacenza, Ancona-Atletico Ascoli, Notaresco-Albalonga, Città di Fasano-Savoia e Mestre-Brian Lignano, per altro posticipata al 29 ottobre per la concomitanza del recupero di campionato del Mestre contro il Vigasio.

Ricordiamo però che proprio il 29 ottobre si giocherà anche l’ultima sfida dello step precedente, quella tra Milan Futuro e Varesina, rinviata la scorsa settimana per impegni della Nazionale di alcuni giocatori rossoneri.

Di seguito il programma del turno:

COPPA ITALIA SERIE D - SEDICESIMI DI FINALE
Mercoledì 22 ottobre, ore 15.00
Novaromentin-Asti
Correggese-Prato
Pavia-Piacenza
Club Milano-Nuova Sondrio
Rovato Vertovese-Este
Valmontone-Orvietana
Ancona-Atletico Ascoli
Notaresco-Albalonga
Unipomezia-Trastevere
Città di Fasano-Savoia
Francavilla-Martina
Sancataldese-Castrumfavara

Mercoledì 22 ottobre, ore 20.30
Pistoiese-Vado
Reggina-Nocerina

Mercoledì 29 ottobre, ore 14.30
Mestre-Brian Lignano

Data da destinarsi
Virtus CiseranoBergamo-Vinc. Milan Futuro/ Varesina

