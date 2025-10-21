Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Ufficiale

Reggina, già nominato l'erede di Trocini. La squadra è affidata a mister Torrisi

Claudia Marrone
Oggi alle 15:18Serie D
Claudia Marrone

L'esonero di mister Bruno Trocini lasciava la Reggina senza un tecnico, ma quest'oggi è stato già nominato il successore: si tratta di Alfio Torrisi, che con i calabresi ha sottoscritto un contratto annuale con opzione di rinnovo per la stagione successiva. Sua, la cavalcata del Trapani che centrò la Serie C.
Questa, la nota del club:

"AS Reggina 1914 comunica di aver conferito l’incarico di allenatore della prima squadra al Sig. Alfio Torrisi, che assume la guida tecnica del club fino al 30/06/26 con opzione di rinnovo.

Nato il 26 gennaio 1982, il tecnico siciliano si è distinto negli ultimi anni per un percorso di crescita costante e di assoluto rilievo. Dopo le prime esperienze sulle panchine di Nicolosi, Massiminia, Trecastagni e Sant’Antonio, dove ha evidenziato notevoli qualità gestionali e capacità di valorizzazione dei giovani, ha successivamente guidato il Paternò in Serie D, conducendo una stagione di alto profilo coronata da risultati significativi che gli sono valsi la chiamata del Trapani Calcio.

Con la formazione granata, nella stagione d’esordio, ha ottenuto l’accesso ai playoff, vincendo la competizione, mentre nella stagione successiva ha condotto la squadra alla promozione diretta in Serie C, al termine di una brillante cavalcata sportiva".

Il nuovo allenatore sarà presentato ufficialmente alla stampa venerdì 24 ottobre, alle ore 16 presso la Sala “Nakamura” del Centro Sportivo Sant’Agata.

Contestualmente, la AS Reggina 1914 comunica la composizione dello staff tecnico che affiancherà il Sig. Torrisi nella guida della prima squadra:

Allenatore in seconda: Salvatore Sorci
Preparatore atletico: Riccardo Calzone, Giuseppe Saccà, Paolo Albino e Andrea Siclari
Collaboratore tecnico e match analyst: Danilo Polito
Preparatore dei portieri: Stefano Pergolizzi

La società rivolge al Sig. Torrisi e a tutto il suo staff i migliori auguri di buon lavoro, con l’auspicio di poter raggiungere insieme gli obiettivi prefissati e di proseguire nel percorso di crescita sportiva e professionale della AS Reggina 1914".

