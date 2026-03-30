Il Treviso non sa più vincere, ma la C è alla portata. Gorini: "Gli ultimi passi sono i più difficili"

Una sconfitta casalinga rimediata contro l’Obermais, e la distanza dal secondo posto - occupato dall'Union Clodiense - è ora di 10 punti, contro i 16 di qualche settimana fa: la promozione in Serie C del Treviso non sembra comunque a rischio, ma chiaramente il rush finale della stagione si è messo un po' in salita.

Con il tecnico Edoardo Gorini che ha fatto il punto della situazione: "È evidente che questo periodo difficile sia legato a una questione mentale - riporta trevisotoday.it - . Le sconfitte portano sempre un po’ di insicurezza e negatività e forse dopo la gara della settimana scorsa persa contro la Luparense è subentrata un po’ di paura, anche se questa non può comunque essere una giustificazione. È però il primo vero momento di difficoltà del nostro campionato, ma restiamo comunque con dieci punti di vantaggio sulla seconda: il traguardo è vicino, ma sono proprio gli ultimi passi i più difficili. Non dobbiamo dare nulla per scontato".

Un blackout che deve quindi essere risolto al più presto, a cominciare dalla sfida di giovedì 2 aprile contro l'Unione La Rocca Altavilla: lo ripetiamo, la promozione non sembra a rischio, ma mancano ancora cinque giornate al termine della regular season. E 15 punti in palio sono davvero tanti, soprattutto per chi insegue...