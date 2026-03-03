Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Il Treviso vede la luce: mancano tre vittorie per ritrovare la Serie C che manca da 13 anni

© foto di Federico De Luca
Daniel Uccellieri
Oggi alle 12:41Serie D
Daniel Uccellieri

Il Treviso vola e vede il traguardo. Con 62 punti in classifica nel girone C di Serie D, la capolista ha messo tra sé e l’Union Clodiense Chioggia un margine di 16 lunghezze (46 punti) quando mancano appena otto giornate alla fine del campionato. Un divario enorme, reso ancora più pesante dal fatto che i biancocelesti hanno vinto entrambi gli scontri diretti, mettendo in cassaforte anche il vantaggio negli eventuali arrivi a pari punti.

Ma quando può arrivare la matematica promozione?
Con otto partite ancora da giocare ci sono 24 punti in palio. L’Union Clodiense, vincendole tutte, arriverebbe al massimo a quota 70. Il Treviso è già a 62: significa che bastano 9 punti (tre vittorie) per toccare quota 71 e diventare irraggiungibile, a prescindere dai risultati delle inseguitrici.

Tre vittorie quindi per ritrovare la Serie C che manca da una vita: l'ultima apparizione del Treviso nella terza serie professionistica italiana risale alla stagione 2012/13.

