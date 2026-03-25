Prato, parla il nuovo Ad: "Vogliamo portare una visione di crescita sostenibile e strutturata"

Un cambio in presidenza in casa Prato, che ha lasciato un po' spiazzati i tifosi, ma che è stato prontamente chiarito nel corso di una sorta di conferenza stampa, alla quale ha preso parte anche il nuovo Ad Luigi Donnarumma: tante rassicurazioni in merito a quel che sarà del club, che continuerà il facoltoso percorso intrapreso.

Queste, le parole di Donnarumma: "È un onere e un grande onore entrare a far parte anche della famiglia dell'AC Prato. Il nostro gruppo conta di più di 2mila persone e ha sedi in tutto il mondo. Vogliamo portare la stessa visione di crescita sostenibile e strutturata, con un piano industriale definito. Partendo da quelli che sono gli investimenti che la proprietà si è data sin dal suo insediamento. Partendo dallo stadio, facendo crescere il settore giovanile e portando avanti i valori dell'AC Prato e della città di Prato che ha un bacino molto importante e con una tifoseria che è conosciuta e riconosciuta e vogliamo sia soddisfatta della propria squadra".

Conclude poi, con una rassicurazione ai tifosi: "Vogliamo dire ai tifosi e alla città che non è cambiato niente, che continua il grande progetto di investimento, in maniera strutturata e sostenibile nel corso dei prossimi anni".