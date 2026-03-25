TMW Prima Forlì-Ravenna, poi il Grosseto: ma il Tau non molla. Lombardo: "Vogliamo vincere i playoff"

Lunga intervista quella che Mattia Lombardo ha rilasciato quest'oggi in esclusiva a TuttoMercatoWeb.com, dove sono stati tanti i temi affrontati, a cominciare dal momento della Sampdoria - attualmente allenata da suo padre Attilio - fino ad arrivare poi alla Nazionale, che domani si gioca una fetta importante del prossimo futuro. Ma non è ovviamente mancata una nota sul Tau Altopascio, sua formazione di appartenenza e al momento seconda in classifica nel Girone E di Serie D, dove il Grosseto è prossimo alla promozione.

Proprio su questo, il classe 1995 si è così espresso: "Come società e ambiente, il Tau è una realtà solida e organizzata, lavora bene da anni sotto molti aspetti, e non esagero se dico che alle volte si fatica, nei professionisti, a trovare club così. Ho sempre visto anche un'ottima organizzazione tecnica, ma purtroppo abbiamo sempre avuto la sfortuna di trovare avversari nell'anno giusto: la scorsa stagione Forlì e Ravenna, stavolta il Grosseto, che ha una rosa che farebbe un buon piazzamento anche in Serie C, oltre poi a un tecnico abituato a vincere la D. In più, questo anno, siamo anche stati decimati dagli infortuni, seri, di elementi importanti della rosa. Però dobbiamo prendere di buono tutto quello che è stato costruito, il valore di quanto fatto, e concludere al meglio questa annata: dobbiamo fare il più possibile".

E conclude: "L'obiettivo è il secondo posto, ma anche vincere anche i playoff. Abbiamo perso due finali, la scorsa contro il Ravenna, vincerli sarebbe un passo in avanti".