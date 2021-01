6 Gennaio 1928: Nasce l’appellativo Molossi per i giocatori della Nocerina

vedi letture

C’è una gara che ha segnato la storia della Nocerina: 6 Gennaio 1928 allo stadio militare dell’ Arenaccia di Napoli, si disputava l’ incontro amichevole tra la neonata S.S.C. Napoli e la Nocerina. I rossoneri militavano nel campionato di seconda divisione (attuale lega Pro), mentre il Napoli era inserito nel campionato di divisone nazionale (attuale serie A).

TcsEmotion

La gara doveva essere poco più che un allenamento per il Napoli, ed invece i nocerini sfoderarono una prestazione di gran carattere e vinsero il match per una rete a zero grazie al gol di Ceresoli . Ed è proprio in quella gara che i calciatori della squadra rossonera vengono definiti “molossi”. I molossi sono una tipica razza di cani mastini, e un giornalista napoletano vedendo l’ardore che i calciatori rossoneri misero in quel match, pensò bene di definirli molossi. Un evento storico per la Nocerina che fa piacere ricordare proprio oggi che la formazione nocerina vive uno dei suoi momenti più brutti della sua gloriosa storia.

Vincere a Napoli, anche se in amichevole, rappresentava e rappresenta ancora oggi un vanto per la formazione dei molossi, considerando anche che i nocerini hanno sempre avuto un rapporto speciale con la città di Napoli: anche se Nocera Inferiore e Nocera Superiore si trovano nella provincia di Salerno, la maggior parte dei tifosi rossoneri nutre una forte simpatia per i colori azzurri.