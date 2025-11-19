Coppa Italia Serie D, agli Ottavi passa il Mestre. Ecco il quadro completo dei Quarti

Con il pomeriggio di oggi, e più precisamente alle ore 14:30, hanno preso il via gli Ottavi di Finale di Coppa Italia di Serie D, che si sono poi conclusi con la gara delle ore 18:30 tra Este e Mestre: come per turni precedenti, nuovamente gare secche, che non hanno previsto tempi supplementari. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, infatti, si è subito andati i calci di rigori, che hanno stabilito chi accederà al turno successivo, in programma il 3 dicembre (con fischio di inizio a ora fissato alle ore 14.30, ma passibile a variazioni che verranno poi successivamente comunicate).

E se nel pomeriggio hanno gioito Pistoiese, Correggese, Club Milano, Ancona, Unipomezia, Francavilla e Nocerina, stasera è stata la volta del Mestre, che ha così completato il quadro.

Guardiamo quindi quelli che sono stati i risultati maturati sui campi (in neretto le formazioni qualificate al turno successivo):

OTTAVI DI FINALE COPPA ITALIA SERIE D

Asti-Pistoiese 1-3

Piacenza-Correggese 0-1

Club Milano-Varesina 1-0

Ancona-Valmontone 6-5 (d.c.r)

Notaresco-Unipomezia 0-1

Francavilla-Città di Fasano 8-6 (d.c.r)

Nocerina-Castrumfavara 2-0

Este-Mestre 6-7 (d.c.r)

E considerando che il tabellone è già stato sorteggiato, spazio anche quelli che saranno i Quarti di Finale: