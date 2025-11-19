Coppa Italia Serie D, Ottavi di Finale - Male Piacenza, avanti Pistoiese. Stasera l'ultimo match

Con il pomeriggio di oggi, e più precisamente alle ore 14:30, hanno preso il via gli Ottavi di Finale di Coppa Italia di Serie D, che si concluderanno poi con la gara delle ore 18:30 tra Este e Mestre: come per turni precedenti, nuovamente gare secche, che non prevedono tempi supplementari. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, infatti, ci saranno subito i calci di rigori per stabilire chi accederà al turno successivo, in programma il 3 dicembre (con fischio di inizio a ora fissato alle ore 14.30, ma passibile a variazioni che verranno poi successivamente comunicate).

E le prime squadre sono state definite: proseguono l'avventura Pistoiese, Correggese, Club Milano, Ancona, Unipomezia, Francavilla e Nocerina, in attesa di conoscere poi l'ultima partecipante.

Intanto, guardiamo quelli che sono stati i risultati finora maturati sui campi (in neretto le formazioni qualificate al turno successivo):

OTTAVI DI FINALE COPPA ITALIA SERIE D

Già giocate

Asti-Pistoiese 1-3

Piacenza-Correggese 0-1

Club Milano-Varesina 1-0

Ancona-Valmontone 6-5 (d.c.r)

Notaresco-Unipomezia 0-1

Francavilla-Città di Fasano 8-6 (d.c.r)

Nocerina-Castrumfavara 2-0

Mercoledì 19 novembre

Ore 18.30 - Este-Mestre

E considerando che il tabellone è già stato sorteggiato, spazio anche quelli che saranno i Quarti di Finale: