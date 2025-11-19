Coppa Italia Serie D, Ottavi di Finale - Male Piacenza, avanti Pistoiese. Stasera l'ultimo match
Con il pomeriggio di oggi, e più precisamente alle ore 14:30, hanno preso il via gli Ottavi di Finale di Coppa Italia di Serie D, che si concluderanno poi con la gara delle ore 18:30 tra Este e Mestre: come per turni precedenti, nuovamente gare secche, che non prevedono tempi supplementari. In caso di parità al termine dei tempi regolamentari, infatti, ci saranno subito i calci di rigori per stabilire chi accederà al turno successivo, in programma il 3 dicembre (con fischio di inizio a ora fissato alle ore 14.30, ma passibile a variazioni che verranno poi successivamente comunicate).
E le prime squadre sono state definite: proseguono l'avventura Pistoiese, Correggese, Club Milano, Ancona, Unipomezia, Francavilla e Nocerina, in attesa di conoscere poi l'ultima partecipante.
Intanto, guardiamo quelli che sono stati i risultati finora maturati sui campi (in neretto le formazioni qualificate al turno successivo):
OTTAVI DI FINALE COPPA ITALIA SERIE D
Già giocate
Asti-Pistoiese 1-3
Piacenza-Correggese 0-1
Club Milano-Varesina 1-0
Ancona-Valmontone 6-5 (d.c.r)
Notaresco-Unipomezia 0-1
Francavilla-Città di Fasano 8-6 (d.c.r)
Nocerina-Castrumfavara 2-0
Mercoledì 19 novembre
Ore 18.30 - Este-Mestre
E considerando che il tabellone è già stato sorteggiato, spazio anche quelli che saranno i Quarti di Finale:
QUARTI DI FINALE COPPA ITALIA SERIE D
Mercoledì 3 dicembre
Pistoiese-Correggese
Club Milano vs Vinc. Este-Mestre
Ancona-Unipomezia
Francavilla-Nocerina
