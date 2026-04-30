50 anni fa il terremoto in Friuli, maglia speciale per l'Udinese contro il Torino

Nella gara contro il Torino solo l'iconica scritta della popolazione di allora

(ANSA) - UDINE, 30 APR - L'Udinese ha presentato uno speciale kit in occasione del 50/o anniversario del devastante sisma che colpì il Friuli il 6 maggio 1976: sarà indossato nella sfida casalinga con il Torino sabato pomeriggio. Una maglia che rappresenta, è stato spiegato, sia il ricordo di uno dei momenti più tragici della storia italiana sia la fiera reazione di un popolo, quello friulano, e della sua volontà di ricostruzione supportata dall'aiuto e dalla solidarietà ricevuta in quei giorni. Dignità e volontà espressi nella famosa scritta apparsa su un muro diroccato nei pressi di Gemona del Friuli, e che recita "Il Friuli ringrazia e non dimentica".

Una frase che campeggia sul petto di questo special kit, caratterizzato dal colore pietra e da una grafica sublimata che riprende le pietre della facciata del Duomo di Venzone. L'edificio, completamente distrutto dal terremoto, venne ricostruito rimettendo insieme elemento per elemento le pietre originali, rendendolo uno dei simboli della resilienza del popolo friulano in quel tragico periodo della ricostruzione. (ANSA).