Il Verona verso la Juventus con qualche incognita in difesa. Bella-Kotchap è ko
(ANSA) - VERONA, 30 APR - L'Hellas Verona prosegue l'avvicinamento alla sfida esterna contro la Juventus, in programma domenica a Torino, sotto la guida tecnica di Paolo Sammarco. Il gruppo ha svolto oggi una seduta d'allenamento a porte chiuse presso il centro sportivo di Peschiera del Garda. L'attenzione dello staff medico è però focalizzata interamente sulle condizioni di Armel Bella-Kotchap: l'infortunio alla spalla rimediato nell'ultimo match contro il Lecce si sta rivelando più serio del previsto. Secondo quanto trapelato, il difensore ha riportato una lussazione che potrebbe richiedere un intervento chirurgico.
Se l'ipotesi dell'operazione venisse confermata nelle prossime ore, la stagione del centrale tedesco potrebbe considerarsi virtualmente conclusa. A Torino assente per squalifica un altro difensore, l'argentino Valentini. (ANSA).