Coppa Italia per il calcio sostenibile, ecco 'Road to Zero'

Presentata la terza edizione del progetto: Simonelli 'facciamo la nostra parte'

(ANSA) - ROMA, 30 APR - Non solo un trofeo in palio. La finale di Coppa Italia guarda alla sostenibilità, promuovendo un evento che sia responsabile, accessibile e a basso impatto ambientale. È l'obiettivo con cui Lega Serie A, Sport e Salute, Roma Capitale e Roma Servizi per la Mobilità rinnovano il proprio impegno con la terza edizione del progetto "ROAD TO ZERO", in occasione di Lazio-Inter del prossimo 13 maggio.

"Il calcio è un fenomeno di portata globale, da questa consapevolezza nasce il progetto nel 2024 - dice Ezio Maria Simonelli, presidente della Lega Serie A -. Oggi siamo a buon punto, ma lo sport deve continuare a fare la sua parte sotto l'aspetto della sostenibilità". Presenti anche Andrea Santini, responsabile eventi Stadio Olimpico, Eugenio Patané, assessore alla mobilità di Roma, Luca Avarello, direttore generale Roma Servizi per la Mobilità, e Cristiana Pace, strategic advisor ESG in Sport di Enovation Consulting. E se Santini parla della Coppa Italia come un evento "motivo di cambiamento culturale", Patané si sofferma sulle possibilità di arrivare allo stadio "in modo sostenibile".

Diverse, quindi, le azioni in occasione della gara in ambito ambientale, sociale e di governance, seguendo gli ESG della UEFA. A cominciare dalla possibilità di richiedere (il giorno di Lazio-Inter) i mezzi di trasporto pubblici gratuiti per i possessori del biglietto o le agevolazioni nate dalla collaborazione con Frecciarossa che consente di avere sconti sui treni per raggiungere Roma. Saranno potenziati i trasporti da e verso l'Olimpico, prolungando l'orario delle metropolitane. Per la prima volta in Italia i biglietti per la Finale saranno disponibili solo in formato digitale, il catering selezionato attiverà un programma di donazione delle eccedenze alimentari, mentre nei punti bar prosegue l'eliminazione della plastica monouso a favore di materiali compostabili. Attenzione anche alla sostenibilità sociale: persone affette da daltonismo potranno testare occhiali per migliorare la propria visione della gara. Sarà nuovamente attivata la "Quiet SensoryRoom", uno spazio all'interno dello stadio, che negli ultimi due anni ha già accolto oltre 2mila persone, pensato per bambini con disabilità intellettive e disturbi sensoriali. Per lo Stadio Olimpico, gestito da Sport e Salute, è stato avviato l'iter per ottenere la certificazione ISO 20121, lo standard internazionale per la gestione sostenibile degli eventi, con l'obiettivo di minimizzare l'impatto di tutte le manifestazioni ospitate nell'impianto. "Road to Zero" - nello specifico della riduzione di rifiuti e costi di produzione - , infine propone soluzioni digitali al posto delle grafiche nelle sale ospitalità e nei bar, eliminando circa 100 mq di allestimenti cartacei per singolo evento. (ANSA).