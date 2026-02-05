Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Le partite di oggi: il programma di giovedì 5 febbraio

Dimitri Conti
Dimitri Conti

Ci sono partite da poter vedere anche in data odierna, giovedì 5 febbraio 2026.

Proseguono le notti di coppa in infrasettimana, e dopo Inter-Torino che ha aperto il programma, vanno avanti i quarti di finale di Coppa Italia con il secondo confronto, quello che mette contro Atalanta e Juventus alla New Balance Arena. Non solo la nostra coppa nazionale, perché ci sono anche tornei esteri come la Coppa del Re in Spagna e la Coppa di Francia. Di seguito gli appuntamenti di oggi, con accanto a ogni partita l'orario del calcio d'inizio.

Coppa Italia (Quarti di finale)
21:00 – Atalanta vs Juventus

Copa del Rey (Quarti di finale)
21:00 – Real Betis vs Atletico Madrid

Coppa di Francia (Ottavi di finale)
21:00 – Strasburgo vs Monaco

Editoriale di Raimondo De Magistris
