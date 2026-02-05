Le partite di oggi: il programma di giovedì 5 febbraio
TUTTO mercato WEB
Ci sono partite da poter vedere anche in data odierna, giovedì 5 febbraio 2026.
Proseguono le notti di coppa in infrasettimana, e dopo Inter-Torino che ha aperto il programma, vanno avanti i quarti di finale di Coppa Italia con il secondo confronto, quello che mette contro Atalanta e Juventus alla New Balance Arena. Non solo la nostra coppa nazionale, perché ci sono anche tornei esteri come la Coppa del Re in Spagna e la Coppa di Francia. Di seguito gli appuntamenti di oggi, con accanto a ogni partita l'orario del calcio d'inizio.
Coppa Italia (Quarti di finale)
21:00 – Atalanta vs Juventus
Copa del Rey (Quarti di finale)
21:00 – Real Betis vs Atletico Madrid
Coppa di Francia (Ottavi di finale)
21:00 – Strasburgo vs Monaco
Altre notizie Altre Notizie
Editoriale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Le più lette
2 A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
Ora in radio
09:45A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Coppa Italia, Torino ko: l'Inter delle riserve in semifinale. Chivu: "Non parlo di Triplete o Scudetto"
Serie A
Serie B
Serie C
Pianese, Ianesi: "Qui una piccola famiglia, ma testa all'Arezzo: potremmo far punti con la capolista"
Pronostici
Calcio femminile