Oggi in TV, Coppa Italia: dove vedere Atalanta-Juventus
Continuano le gare di Coppa Italia, questa sera alle 21.00 la sfida fra Atalanta e Juventus valida per i quarti di finale. La gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Italia 1. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, giovedì 5 febbraio.
20.30 Anderlecht-Anversa (Coppa del Belgio) - DAZN
21.00 Atalanta-Juventus (Coppa Italia) - ITALIA 1
21.00 Betis-Atletico Madrid (Coppa del Re) - DAZN
Editoriale di Raimondo De Magistris A chi serve Casemiro? Cosa farà il miglior difensore del Bayern? Al via il mercato dei giocatori in scadenza con occasioni clamorose. In Serie A occhi puntati sulla Juventus...
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
