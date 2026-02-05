Oggi in TV, Coppa Italia: dove vedere Atalanta-Juventus

Continuano le gare di Coppa Italia, questa sera alle 21.00 la sfida fra Atalanta e Juventus valida per i quarti di finale. La gara sarà trasmessa in diretta e in chiaro su Italia 1. Ecco dove vedere tutte le gare di oggi, giovedì 5 febbraio.

20.30 Anderlecht-Anversa (Coppa del Belgio) - DAZN

21.00 Atalanta-Juventus (Coppa Italia) - ITALIA 1

21.00 Betis-Atletico Madrid (Coppa del Re) - DAZN