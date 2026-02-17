TMW Radio Ravezzani: "Juve, da Comolli scene indegne. Bastoni se l'è cavata a buon mercato"

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato Fabio Ravezzani, direttore di TeleLombardia.

Juve, stangata per Comolli e Chiellini:

"E' ovvio che il principale colpevole e l'è cavata a buon mercato, almeno per la giustizia sportiva ma non per il giudizio dei social e del pubblico. Gli altri hanno sbagliato a loro volta. Assolviamo Kalulu, ma le scene riprese di Comolli, che vuole aggredire La Penna, sono indegne di qualsiasi tipo di campionato. E' una cosa di una gravità inaudita, mi dispiace che sia un dirigente che viene dall'estero ad andare in escandescenze così".

Come commenta la replica di Spalletti?

"Spalletti estremizza il concetto. Non è vero che Chivu ha dato del fesso a kalulu, ha fatto un ragionamento che può stare in piedi. Il primo istintivo gesto di Kalulu, sbagliato, è stato quello di mettere il braccio addosso a Bastoni per frenarlo, ma lo ha ritratto poi. Chivu accenna a questo ma non per dare del fesso a Kalulu ma difendere Bastoni. Spalletti ingigantisce le parole di Chivu. Chivu è censurabile sulla morale che ha voluto fare. Ha avuto una caduta di stile impressionante, ok difendere il proprio calciatore ma dopo tante premesse fatte in questi mesi devi avere la coerenza di dire che ti è andata bene".

Marotta e Chivu, chi ha deluso di più con le sue parole dopo Inter-Juve?

"E' stata la grande vittoria del VAR. Tutto nasce dal fatto che non è potuta intervenire la tecnologia. Marotta ha fatto un bellissimo discorso, compatibilmente con il fatto che è il presidente dell'Inter. Nel difendere le ragioni dell'Inter, dice che è stato fatto un grande errore, che Bastoni di è comportato male, e non so quanti altri ammetterebbero certe cose. Poi, facendo il presidente dell'Inter e grattare la pancia a tanti tifosi dell'Inter, ha ricordato la simulazione di Cuadrado, che però non fu come quella di Bastoni. In questo contesto è stato un intervento importante il suo intervento".