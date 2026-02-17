Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Lapo De Carlo: "Sconcertante la reazione alla simulazione di Bastoni"

Lapo De Carlo: "Sconcertante la reazione alla simulazione di Bastoni"TUTTO mercato WEB
Oggi alle 07:02Altre Notizie
Redazione TMW
fonte LAPO DE CARLO per LINTERISTA.IT
IL PODCAST DA ASCOLTARE
L'Interista in Podcast
Ascolta il podcast
TMW Radio / L'Interista in Podcast
00:00
/
00:00

Non si placano le polemiche relative a Inter-Juventus e al cartellino rosso rimediato da Pierre Kalulu per il non fallo, e la simulazione di Alessandro Bastoni. Questo è l’argomento del podcast di oggi de L’Interista, a cura del direttore Lapo De Carlo. La risposta di Marotta è arrivata dopo 36 ore di riflessioni, dopo tutto quello che è successo. I fatti li conosciamo tutti e la questione è molto semplice ma, contemporaneamente, anche molto complicata.

La questione è che l’Inter è andata a toccare un vespaio, probabilmente in maniera involontaria. Quando Bastoni fa una furbata, di cui è responsabile, perché le responsabilità dell’Inter nella partita passano anche da lì: Bastoni fa una sceneggiata che rischia e che rappresenta una sciocchezza colossale. Perché se avessero espulso Bastoni, oggi non verrebbe eletto paladino dei tifosi dell’Inter e sarebbe di fatto crocifisso dagli stessi sostenitori.

Il fatto che sia accaduto il contrario, naturalmente, oggi lo elegge a beniamino.
E quindi Bastoni viene sostanzialmente celebrato. Ha fatto un’idiozia tripla, ma il resto è sconcertante: abbiamo visto la reazione di Comolli che a momenti mette le mani addosso all’arbitro, fermato dal suo allenatore, è grave che John Elkann telefoni a Gravina.
Oggi ci accorgiamo che il calcio è più importante di quanto non siano le cose davvero importanti nel nostro Paese e forse si spiega anche per quale motivo in Italia le cose non vanno proprio benissimo.

Le considerazioni del giornalista Angelo Giorgetti:
Cinque considerazioni dopo il caso Bastoni.
1) Così fan tutti. I contatti di gioco hanno quasi sempre gli effetti dell’implosione di un condominio.
2) Mai ho sentito una presa di posizione da parte dell’AIC (l'associazione dei calciatori) per condannare le simulazioni.
3) Fin da ragazzini, i giocatori vengono istruiti a fare i furbi.
4) Ci sono centomila telecamere e ancora non c’è una norma per punire i simulatori, anche a freddo, il giorno dopo la partita.
5) La svista dell’arbitro La Penna è stata grave, ma il protocollo che ha impedito al Var di correggerla è ridicolo.

Articoli correlati
Classifiche a confronto: +7 l'Inter di Chivu! La Juve ha gli stessi punti di un anno... Classifiche a confronto: +7 l'Inter di Chivu! La Juve ha gli stessi punti di un anno fa
Serie C, i marcatori: La Gumina tocca quota 10, Gori dell'Ascoli è vicino alla doppia... Serie C, i marcatori: La Gumina tocca quota 10, Gori dell'Ascoli è vicino alla doppia cifra
Bastoni vuole mettere la parola fine a Inter-Juventus: oggi parlerà in conferenza... Bastoni vuole mettere la parola fine a Inter-Juventus: oggi parlerà in conferenza stampa
Altre notizie Altre Notizie
Lutto nel giornalismo italiano, addio a Laura Masiello Lutto nel giornalismo italiano, addio a Laura Masiello
Lapo De Carlo: "Sconcertante la reazione alla simulazione di Bastoni" Lapo De Carlo: "Sconcertante la reazione alla simulazione di Bastoni"
Agevolazioni per attrezzature e riqualificazione impianti, accordo nello Sport dilettantistico... Agevolazioni per attrezzature e riqualificazione impianti, accordo nello Sport dilettantistico
Spalletti bacchetta Chivu e intanto deve sciogliere due dubbi di formazione Spalletti bacchetta Chivu e intanto deve sciogliere due dubbi di formazione
Oggi in TV, torna la Champions: dove vedere Galatasaray-Juventus e Borussia Dortmund-Atalanta... Oggi in TV, torna la Champions: dove vedere Galatasaray-Juventus e Borussia Dortmund-Atalanta
Le partite di oggi: il programma di martedì 17 febbraio Le partite di oggi: il programma di martedì 17 febbraio
Cagliari-Lecce 0-2: il tabellino della gara Cagliari-Lecce 0-2: il tabellino della gara
Caso Bastoni: ora deve andare in Nazionale? Il parere degli ospiti TMW RadioCaso Bastoni: ora deve andare in Nazionale? Il parere degli ospiti
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
Le più lette
1 La lezione di Marotta ai suoi colleghi due giorni dopo il clamoroso errore. Juventus e Atalanta per continuare a smentire una 'comoda' bugia (e fare meglio di un anno fa)
2 Sabatini: "Ero molto malato, ora sto bene. Sono pronto per il calcio, mi vedrete"
3 Marotta scende in campo su Bastoni e cita Perisic-Cuadrado: Juve perplessa, il racconto della giornata
4 C'è Gala-Juve, ma Spalletti pensa all'Inter e attacca Chivu. E davanti si ferma pure David
5 Calciomercato no stop - Indiscrezioni, trattative e retroscena del 16 febbraio
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
A Tutta C 09:40A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Editoriale 11:00Editoriale
Commenti e approfondimenti con una grande firma del nostro giornalismo.
Dal lunedì al venerdì dalle 11.00 alle 11.30
Primo piano
Immagine top news n.0 Bastoni vuole mettere la parola fine a Inter-Juventus: oggi parlerà in conferenza stampa
Immagine top news n.1 C'è Gala-Juve, ma Spalletti pensa all'Inter e attacca Chivu. E davanti si ferma pure David
Immagine top news n.2 Marotta scende in campo su Bastoni e cita Perisic-Cuadrado: Juve perplessa, il racconto della giornata
Immagine top news n.3 Atalanta pronta a sfida il Borussia Dortmund, Palladino: "Vogliamo metterli in difficoltà"
Immagine top news n.4 Inter-Juve, Bastoni poteva scagionare Kalulu. Lautaro: "Non è giallo, ma ormai ha fischiato"
Immagine top news n.5 Totti scherza: "Incontrai Gasperini al ristorante 2-3 anni fa... E non eravamo allo stesso tavolo"
Immagine top news n.6 Inter-Juve non finisce mai, Spalletti accusa Chivu: "Kalulu prende di bischero dopo due torti"
Immagine top news n.7 Inter e Juventus, altro che tensioni: Marotta e Chiellini seduti insieme nell'assemblea di oggi
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Donyell Malen insegna che il mercato di gennaio può davvero riparare Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La Roma cambierà il reparto decisivo di Gasp. Con un (doppio) sguardo al passato
Immagine news podcast n.2 Inter e Juventus con lo stesso obiettivo per l'estate: sarà rivoluzione tra i pali
Immagine news podcast n.3 Pellegrino blindato dal Parma. Ma in estate sarà davvero così?
Immagine news podcast n.4 Sognando un nuovo Huijsen e Yildiz: chi sono i migliori crack della Juventus
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Caso Bastoni: ora deve andare in Nazionale? Il parere degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Minelli: "Kalulu, secondo giallo frettoloso. Simulatori? Ci sono tutti gli strumenti..."
Immagine news Altre Notizie n.3 Giletti: "Bastoni non solo simula ma deride Kalulu. Per i simulatori serve..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Classifiche a confronto: +7 l'Inter di Chivu! La Juve ha gli stessi punti di un anno fa
Immagine news Serie A n.2 Montella: "Yildiz sta meritando la 10 della Juve. Gli ho detto che Spalletti è il migliore"
Immagine news Serie A n.3 Roma, Zaragoza può crescere con Gasp: tra talento e aspetti da migliorare, c’è un futuro da scrivere
Immagine news Serie A n.4 Bastoni vuole mettere la parola fine a Inter-Juventus: oggi parlerà in conferenza stampa
Immagine news Serie A n.5 Stato di forma: solo il Milan in scia dell'Inter! Juventus come Fiorentina e Lecce
Immagine news Serie A n.6 Guirassy in estate lascerà il Dortmund. Il prezzo scende: ci riproverà il Milan?
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Hernani a Begic, gli esuberi del Parma brillano in B e fanno felici Monza e Samp
Immagine news Serie B n.2 Dopo la Reggiana Stulac riparte dalla Slovenia: ha firmato per 6 mesi con l'Istra
Immagine news Serie B n.3 Accardi sul Palermo: "Questo può essere l'anno giusto per la promozione in Serie A"
Immagine news Serie B n.4 Che cambio di passo per il SudTirol nel 2026: 4 vittorie su sei gare e difesa blindata
Immagine news Serie B n.5 Avellino, colloqui in corso con Pagliuca. Resta in pole con Caserta e Viali più defilati
Immagine news Serie B n.6 Sebastiani: "Quando giochiamo il VAR non funziona. Gli errori si fanno, guardate Inter-Juve"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, i marcatori: La Gumina tocca quota 10, Gori dell'Ascoli è vicino alla doppia cifra
Immagine news Serie C n.2 Serie C, in archivio anche la 27ª: sconfitta indolore per il Vicenza. Ok Ravenna e Ascoli
Immagine news Serie C n.3 Rosario Pergolizzi: "Vicenza, uno stop che non cambia nulla. Foggia? Serve equilibrio"
Immagine news Serie C n.4 Cosenza, ancora battaglia legale con l'agente di Tutino: la nota del Collegio di Garanzia
Immagine news Serie C n.5 Serie C, il Brescia non approfitta del ko del Vicenza. Vincono Ternana e Cittadella
Immagine news Serie C n.6 Possibili cambi nello staff tecnico del Perugia. Ma Tedesco non è in discussione
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Galatasaray Juventus
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Borussia Dortmund-Atalanta, la Dea vuole riscrivere la storia dopo l'eliminazione del 2018
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Galatasaray-Juventus, i bianconeri sfidano i fantasmi del 2013
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Dal calcio a uno storico oro olimpico nel biathlon: Vittozzi poteva essere una calciatrice
Immagine news Calcio femminile n.2 Da Massimino a Banusic, l'undici ideale della quattordicesima di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.3 Lo strano caso di Durante e Baldi: Panini le confonde nelle figurine. E ora dovrà correggere
Immagine news Calcio femminile n.4 Serie A Femminile, Roma frenata 2-2 dal Napoli. Il riepilogo della giornata
Immagine news Calcio femminile n.5 Juventus W., Canzi: "Se c'era una squadra che meritava i tre punti eravamo noi"
Immagine news Calcio femminile n.6 In attesa di Girelli la NWSL accoglie una ex Juve: Peyraud-Magnin al Denver Summit
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Riccardo Maspero, l'uomo dei derby. E non solo con i gol Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Affollamento Champions: qualcuno resterà profondamente deluso! E su CR7…