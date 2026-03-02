Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Riqualificazione stadio Maradona, comune di Napoli invia documentazione a Figc

Riqualificazione stadio Maradona, comune di Napoli invia documentazione a Figc
foto ANSA
© foto di ANSA
Ivan Cardia
Oggi alle 12:08Altre Notizie
Ivan Cardia
fonte ANSA
Manfredi, "obiettivo importante al di là degli Europei 2032"

(ANSA) - NAPOLI, 02 MAR - Il Comune di Napoli oggi invierà alla FIGC tutta la documentazione relativa al progetto di riqualificazione dello stadio Maradona. Lo ha riferito il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, a margine dell'avvio ufficiale di Napoli Capitale europea dello sport 2026. "Si sta lavorando - ha detto il primo cittadino - sono in contatto con la FIGC e oggi verrà mandata tutta la documentazione che ci era stata chiesta e pertanto presenteremo il progetto di riqualificazione che stiamo portando avanti indipendentemente dagli Europei.

La riqualificazione del Maradona - ha proseguito - è un obiettivo importante: è lo stadio della città e tutti ci chiedono che sia riqualificato e che sia reso più confortevole anche per altri eventi". Rispetto alla volontà, più volte espressa, della società Calcio Napoli di realizzare un nuovo stadio, Manfredi ha risposto: "Se ci sono altre proposte noi le aspettiamo". (ANSA).

Articoli correlati
Il blocco di Valenti e nulla più. Nessun caso arbitrale nella 27ª giornata: ed è... Il blocco di Valenti e nulla più. Nessun caso arbitrale nella 27ª giornata: ed è già una notizia
Sal Da Vinci su Conte: "Sta facendo dei miracoli in questa stagione: guerriero e... Sal Da Vinci su Conte: "Sta facendo dei miracoli in questa stagione: guerriero e maestro"
Napoli, è il grande giorno: De Bruyne torna in gruppo, a disposizione contro il Torino... Napoli, è il grande giorno: De Bruyne torna in gruppo, a disposizione contro il Torino
Altre notizie Altre Notizie
Riqualificazione stadio Maradona, comune di Napoli invia documentazione a Figc Riqualificazione stadio Maradona, comune di Napoli invia documentazione a Figc
Juventus, per la qualificazione in Champions League serve migliorare la fase difensiva... Juventus, per la qualificazione in Champions League serve migliorare la fase difensiva
Infantino, i giocatori che si coprono la bocca andrebbero squalificati Infantino, i giocatori che si coprono la bocca andrebbero squalificati
Oggi in TV, si chiude la 27ª di A: dove vedere Pisa-Bologna e Udinese-Fiorentina Oggi in TV, si chiude la 27ª di A: dove vedere Pisa-Bologna e Udinese-Fiorentina
Le partite di oggi: il programma di lunedì 2 marzo Le partite di oggi: il programma di lunedì 2 marzo
Roma-Juventus 3-3: il tabellino della gara Roma-Juventus 3-3: il tabellino della gara
Torino-Lazio 2-0: il tabellino della gara Torino-Lazio 2-0: il tabellino della gara
Calcio in lutto per Rino Marchesi, il messaggio della Juve: "Scompare una figura... Calcio in lutto per Rino Marchesi, il messaggio della Juve: "Scompare una figura storica"
Editoriale di Enzo Bucchioni Immagine box laterale di Enzo Bucchioni Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza.
Le più lette
1 Quote vincente Serie B, le scommesse sulle favorite alla promozione
2 Spalletti, ecco tutti i giocatori che vuole per firmare. La Juve rimonta, 3 a 3 col carattere. Gasp sbaglia i cambi, la Roma butta via il colpo Champions. Milan e Allegri, cominciano i dubbi sul futuro. Fiorentina, assist salvezza.
3 Pisa-Bologna, le probabili formazioni: Castro in panchina, ballottaggio a due per sostituirlo
4 Probabili formazioni Serie A, le ultime sulla 27^ giornata di campionato
5 Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni: Fortini per Dodo, c'è il ritorno dal 1' di Gudmundsson
Ora in radio
Rotocalcio 11:30Rotocalcio live!
Calciomercato, notizie, approfondimenti e analisi della settimana calcistica.
Maracanã 13:00Maracanã
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
Primo piano
Immagine top news n.0 Il blocco di Valenti e nulla più. Nessun caso arbitrale nella 27ª giornata: ed è già una notizia
Immagine top news n.1 Gatti faceva il centrocampista, il presidente di allora: "Al posto di David segnerebbe di più"
Immagine top news n.2 "Tremendo, strepitoso, benissimo in tutto": così Pisilli ha stregato Gasperini in Roma-Juve
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata e le probabili formazioni dei posticipi della 27^ giornata
Immagine top news n.4 Fino alla fine, la Juve fa la Juve e pareggia al 93'. Spalletti: "A 66 anni ci credi sempre"
Immagine top news n.5 Dal +7 al +4, la Roma butta via due punti contro la Juve. Gasperini: "Siamo un po' passivi"
Immagine top news n.6 Juventus, Spalletti: "Vivo per il quarto posto, faremo un grande finale di stagione"
Immagine top news n.7 Gatti beffa la Roma, la Juventus resta in scia Champions. La classifica aggiornata di Serie A
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.2 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
Immagine news podcast n.3 È ufficiale: l'Atalanta ha trovato l'erede perfetto di Gasperini
Immagine news podcast n.4 Il tracollo Champions mette in discussione il futuro di Chivu all'Inter?
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 De Paola: “La Juventus ha giocato bene, ma è il momento di dire basta con David”
Immagine news Altre Notizie n.2 Roma-Juve, una sfida decisiva per la Champions? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Juve, dopo la Champions sarà dura contrastare questa Roma"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Gatti cambiò ruolo al Pavarolo, il presidente: "Era un buon centrocampista, in difesa perché alto"
Immagine news Serie A n.2 Pisa, i convocati per la gara odierna col Bologna: assenti Lorran, Denoon, Scuffet e Vural
Immagine news Serie A n.3 Juventus, ecco i gol dal mercato: Zhegrova crea, Boga da il via alla rimonta
Immagine news Serie A n.4 Il sogno nel cassetto di Calafiori: "Mi piacerebbe tornare alla Roma prima o poi"
Immagine news Serie A n.5 Vlasic al centro anche con D'Aversa, l'agente: "È un leader, vuole riportare in alto il Torino"
Immagine news Serie A n.6 De Paola: “La Juventus ha giocato bene, ma è il momento di dire basta con David”
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Serie B, la classifica assistman: Calò al comando. Palumbo primo inseguitore
Immagine news Serie B n.2 Serie B, la classifica degli allenatori dopo la 27ª giornata: Alvini in vetta. Poi Stroppa
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i migliori attaccanti dopo la 27ª giornata: Ghedjemis corre da solo
Immagine news Serie B n.4 Ghedjemis come Berardi? L’esterno del Frosinone sulle orme del leader del Sassuolo
Immagine news Serie B n.5 Serie B, i migliori centrocampisti dopo la 27ª giornata: Venezia domina
Immagine news Serie B n.6 Serie B, i migliori difensori dopo la 27ª giornata: Tiritiello poi è bagarre a 4
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, corsa salvezza al limite nel Girone A: i playout rischiano di saltare
Immagine news Serie C n.2 Allegretti: “Benevento-Catania può riaprire tutto. Il Vicenza ha fatto un capolavoro”
Immagine news Serie C n.3 Vicenza, contro alla rovescia per la Serie B. Ecco la data possibile per la festa promozione
Immagine news Serie C n.4 Benevento-Catania, giovedì lo scontro diretto: ultima occasione per riaprire la corsa alla B
Immagine news Serie C n.5 Addio primo e secondo posto, ma la Salernitana ha tifo da applausi: in 12mila all'Arechi
Immagine news Serie C n.6 Serie C, si è chiusa la 29ª giornata. Vicenza quasi in B, Benevento in fuga: risultati e classifiche
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Udinese-Fiorentina, viola favoriti ma occhio alla reazione friulana
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Roma Juventus
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Roma-Juventus, all'Olimpico si decide la corsa Champions
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Girelli: "La Juve è casa mia, l’amore della mia vita. Non è un addio ma solo un arrivederci"
Immagine news Calcio femminile n.2 La NWSL sempre più tinta d'azzurro: in sei mesi sono quattro le azzurre approdate negli USA
Immagine news Calcio femminile n.3 Quindici trofei, 241 presenze e 150 reti. I numeri e i primati di Girelli alla Juventus
Immagine news Calcio femminile n.4 Girelli ai tifosi della Juve: "Certe occasioni o le prendi o rischi di non viverle più"
Immagine news Calcio femminile n.5 Girelli saluta la Juve per sei mesi. Braghin: "Ha fatto la storia, giusto farle vivere l'esperienza negli USA"
Immagine news Calcio femminile n.6 Juve e Girelli è arrivato il momento dell'arrivederci. L'attaccante rinnova e vola negli Stati Uniti
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…