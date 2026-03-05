TMW Apolloni: "Parma sereno, la Fiorentina meno. Magari si salverà solo all'ultima giornata"

Luigi Apolloni, ex difensore che ha giocato 12 anni al Parma, è intervenuto ai microfoni dei media presenti, tra cui TMW, a margine dell'evento dedicato alla Academy di Alberto Di Chiara, presentando il match contro la Fiorentina: "Sarà una partita molto più importante per i toscani, vista la classifica. I ducali vengono da risultati positivi, i viola dovranno ribaltare l'annata negativa contro una squadra più serena di lei".

La fase difensiva è la vera differenza tra queste due formazioni?

"Prima dei ko contro Atalanta e Juventus, il Parma aveva la miglior difesa delle ultime 12 e poi capitalizza al meglio. Spero di vedere una gara bella, che vinca il migliore".

Come mai la Fiorentina sta affrontando queste difficoltà?

"Sono annate... La Fiorentina era partita con altre aspettative, aveva programmato con Pioli di essere tra le prime 7-8, addirittura si era parlato di Champions. Si sono poi verificate delle situazioni che hanno portato alla venuta di Vanoi. L'esempio è De Gea, che è un grandissimo portiere, ma è tutta la squadra che è in difficoltà, anche lui a volte".

La Fiorentina si salverà?

"Ha tutti i mezzi per farlo. La mentalità è cambiata, prima c'è voluto un assestamento. In ogni caso sarà una cosa graduale perché non è che con due risultati la Fiorentina si salva, magari succede all'ultima giornata".