Rifiuti illeciti sotto il campo di allenamento del Como calcio: società parte lesa

Rifiuti illeciti sotto il campo di allenamento del Como calcio: 66 indagati, società parte lesa

Mille tonnellate di rifiuti speciali non pericolosi utilizzati nel 2022 come riempimento per realizzare il campo di allenamento del Como Calcio a Mozzate. Venduti come materiale end of waste, ovvero il processo di trattamento che trasforma il rifiuto in prodotto utile, ma in realtà secondo l'accusa svolto solo fittiziamente. La società Como calcio all'insaputa di tutto è parte lesa in una maxi inchiesta della Direzione distrettuale antimafia di Milano, condotta dal Nucleo operativo ecologico dei carabinieri, che ha notificato a 64 persone e 2 società l'avviso di conclusione indagini.

Secondo l'accusa si trattava di un'associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di rifiuti, al vertice secondo gli inquirenti A. C., titolare dell'omonima srl di Lurago d'erba che formalmente avrebbe dovuto eseguire il trattamento rifiuti ma che in realtà veniva svolto solo sulla carta.

Contestati guadagni illeciti per quasi 500mila euro, oltre un milione alla società di Lentate sul Seveso società che si occupa di smaltimento di rifiuti speciali.

Dal Como calcio, che ha comprato il centro sportivo nel 2022 quando era in stato di abbandono e lo sta ancora ristrutturando, nessun commento.