TMW Radio Braglia: "Juve, derby può darti fiducia. Genoa, De Rossi può farcela"

L'ex portiere Simone Braglia è stato ospite di TMW Radio, durante Maracanà.

C'è il derby Juve-Torino. Con Cambiaso che ha accostato Spalletti ad Allegri:

"Il derby è sempre il derby, è una partita che ora può dare quella continuità di cui la Juve ha bisogno. Incontra un avversario che con le big ha sempre fatto una partita degna di nota. E' un avversario importante. Se vince, può darti fiducia nel lottare per le prime posizioni. Può essere un bel viatico di entusiasmo, può ridare felicità a un ambiente che l'aveva persa ultimamente".

Juve, chance Scudetto se esce dalla Champions?

"La Juve non può permettersi di uscire dalla Champions. E' fuori da troppo tempo da un certo giro, importante per risanare le casse del club. Non ha la rosa per poter arrivare lontana ma la Juve non può permettersi di uscire dalla Champions. Non vedo una credibilità nei confronti di Di Gregorio. Non vedo nei suoi confronti quell'affidabilità che invece da. E' un portiere di prospettiva, anche alta. Poi ovvio, non è semplice giocare nella Juve. Ma vedo troppe perplessità nei suoi confronti".

Dove può arrivare la Juve in Champions?

"Non tanto lontano, ma almeno qualificarsi ai playoff. Oggi punta su uno staff che deve rivalutare il capitale umano, l'allenatore deve rivalutare i calciatori e deve tornare a vincere qualcosa. Uscire fuori dalla Champions non ti permette tutto questo. Se esci subito, inficia anche sul morale in campionato".

Vanoli-De Rossi, chi può farcela a salvarsi?

"Le due piazze sono diverse, Genova è umorale, che fa del proprio affetto una spinta emotiva importante. Se De Rossi saprà integrarsi, avrà più delicata la sfida Vanoli. Auguro a De Rossi le migliori fortune, perché è una piazza che amo quella di Genova. Si incarna nello spirito che la piazza vuole".