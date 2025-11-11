Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Fiorentina, Stefano Fiorini: "Va rimesso al centro del sistema l'allenamento"

TUTTO mercato WEB
Redazione TMW
fonte Radio Firenze Viola
Stefano Fiorini, preparatore atletico, ha parlato a RadioFirenzeViola nel corso di "Palla al centro".
Ecco le sue parole:
"Noi valutiamo il prodotto finito e fino ad ora non è stato buono ed ha prodotto risultati scadenti, altrimenti non saremmo stati ultimi. Questo è un dato di fatto incontrovertibile. Per quanto riguarda le discussione sulla preparazione atletica mi fanno piacere perché si mette al centro dell'attenzione l'allenamento, però in senso lato. Ultimamente quando si parla di calcio di solito si dà più risalto ad altri aspetti rispetto all'allenamento, ovvero preparazione atletica ma anche quello che viene proposto al giocatore e alla squadra.
E' un aspetto fondamentale, non possiamo trascurarlo, perché è quello che consente di produrre una prestazione a livelli più o meno alto. Mettere al centro il tema allenamento è importantissimo. Spero che questa discussione serva a Firenze ma anche a tutto il calcio per ridare una sensazione di importanza a quello che viene proposto alle nostre squadre di calcio".

Come vede la Fiorentina da questo punto di vista?
"Non benissimo. Fino alla partita con il Bologna ero per il pensiero "si vincerà la prossima", poi mi sono preoccupato perché ho visto una squadra spenta, e se il goal di Dallinga fosse stato buono si prendeva una goleada. Ho visto una squadra svuotata e nelle partite successive non c'è stata un'inversione di tendenza, il che mi fa pensare che certe situazioni non siano state sollecitate durante la settimana, nè da un punto di vista fisico, che emotivo, che di attenzione. Sono tutti aspetti che rientrano nell'accezione più alta dell'allenamento".

Editoriale di Raimondo De Magistris
