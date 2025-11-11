Addio a Sugar Ray Richardson: si spegne la leggenda ex Virtus Bologna, papà di Amir

Il mondo del basket piange Michael Ray “Sugar” Richardson, scomparso a 70 anni a Oklahoma City dopo una lunga battaglia contro una malattia. A dare il triste annuncio sono stati i New York Knicks, una delle franchigie che lo hanno visto protagonista in NBA, attraverso un messaggio sui propri canali ufficiali.

Papà di Amir Richardson, centrocampista della Fiorentina, è stata figura di culto degli anni Ottanta e Novanta e ha lasciato un segno indelebile anche in Italia. Arrivato alla Virtus Bologna nel 1988, dopo oltre 500 partite oltreoceano e un periodo difficile segnato dalla squalifica per problemi legati alla droga, seppe rilanciarsi diventando un idolo sotto le Due Torri. Con le Virtus vinse due Coppe Italia e la Coppa delle Coppe del 1990, primo trofeo europeo nella storia del club bolognese, trascinando una generazione intera di tifosi.

Non solo Bologna nella sua avventura italiana: “Sugar” indossò anche le maglie di Livorno e Forlì, contribuendo a portare spettacolo e carisma nel nostro campionato. Ex stella di Knicks, Golden State Warriors e New Jersey Nets, Richardson lascia un vuoto profondo nel basket mondiale.