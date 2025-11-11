Assocalciatori in lutto: è scomparso l'avvocato Porretto, tra i primi fiduciari dell'AIC

L’assocalciatori piange la scomparsa dell’avvocato Salvatore Porretto: “Con profondo cordoglio ricordiamo, con queste poche righe, la prematura scomparsa dell’amico e collega avv. Salvatore “Toti” Porretto.

Salvatore è stato uno dei primi avvocati che, a metà degli anni ‘70, ha contribuito a costituire la “rete dei fiduciari” dell’Assocalciatori. In seguito è stato nominato nel Collegio Arbitrale preposto alla risoluzione di controversie tra calciatori e procuratori sportivi, ma va soprattutto menzionato il suo prezioso contributo come componente del Consiglio di Amministrazione del Fondo di Garanzia/Solidarietà, incarico che ha ammirevolmente svolto dal 1994 ad oggi. Si è sempre distinto per la sua competenza ma non solo; tutti quelli che lo hanno conosciuto non potranno dimenticare il suo tratto elegante da gentiluomo, l’ospitalità e il garbo che lo hanno contraddistinto.

Per questo, ricorderemo Toti con speciale gratitudine ed affetto”.