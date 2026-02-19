TMW Radio Bucchioni: "Inter, forse sottovalutato il Bodo. Lazio, situazione senza senso"

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato dei temi del giorno a TMW Radio, durante Maracanà.

"Il problema sono le regole. Bisogna metterle e farle rispettare. Bastoni è l'ultimo episodio di una serie che dura da inizio campionato. Da quanto diciamo perché non si interviene in certe situazione? Vediamo simulazioni, urla dopo un tocco leggero, ma oggi ci sono le telecamere. Ora serve sanzionarli. Bastoni è solo l'ultimo. Il sistema non funziona, il Giudice Sportivo non interviene, neanche la FIGC".

"Non si è capita la forza del Bodo non questi mesi. E' una macchina da calcio molto interessante, che Chivu ha esaminato e forse non ha trasmesso ai suoi la pericolosità di questa squadra. Non ha funzionato qualcosa col Bodo, forse non è stata studiata fino in fondo e pensata male la formazione".

"Come per l'Inter, sull'1-1 la Juve doveva gestirla e bloccarla. Le grandi squadre fanno così in certi frangenti".

"E' qualcosa di inaccettabile. Che tifosi sono questi? In un momento in cui la stagione può avere un senso, capisco l'insoddisfazione ma certe cose non vanno fatte. Il tifoso deve stare accanto alla squadra nei momenti di difficoltà. Non danneggi così Lotito ma la tua squadra e te stesso. Puoi chiedere di più a tutti, ma è una società che ti ha sempre tenuto a galla, dove devi stare, ti ha portato anche in Champions, cosa poteva fare di più? E' una situazione di non ritorno, perchè Lotito non vende. Quanti anni si andrà avanti? Serve un compromesso, un punto d'incontro".