Caso Vinicius, i media di Londra si scagliano contro Mourinho: "Ipocrita"

foto ANSA
© foto di ANSA
Dimitri Conti
Oggi alle 17:22Altre Notizie
Dimitri Conti
fonte ANSA
Per il Guardian il tecnico del Benfica 'è il sintomo, non il virus'

(ANSA) - ROMA, 19 FEB - Durissimo editoriale del Telegraph contro l'attuale tecnico del Benfica, Josè Mourinho, a proposito della vicenda Vinicius che, dopo aver realizzato l'1-0 nell'andata dei playoff di Champions a Lisbona per il suo Real Madrid, ha riferito all'arbitro d'aver ricevuto insulti razzisti provocando la sospensione del match per 10 minuti. Episodio a cui sono seguite le stilettate dello Special One secondo cui Vinícius avrebbe dovuto mostrare più umiltà dopo aver segnato.

E da qui l'affondo del giornale inglese secondo cui l'ex tecnico di United, Chelsea e Tottenham, tra gli altri, è un "ipocrita presuntuoso e assurdo". "Mourinho è da sempre incline ad episodi incendiari - ricorda il Telegraph - La sua reazione il mese scorso al gol del portiere del Benfica Anatoly Trubin al 98° minuto contro il Real Madrid, con l'abbraccio ad un raccattapalle quattordicenne che gli era andato incontro nel caos dell'Estádio da Luz, è stata la prova numero uno. Folle, passionale, spontaneo, Mourinho era al suo massimo splendore. Purtroppo, sono bastate tre settimane e una rivincita di Champions League del Real Madrid, rovinata dalle accuse di razzismo contro Vinícius Júnior, per farlo tornare a essere un tipo pavoneggiante e assurdo. Prendiamo ad esempio la sua argomentazione secondo cui il Benfica non può essere un club razzista perché Eusébio, il più grande giocatore della sua storia, era nero. Questo non spiega perché la sua ala argentina, Gianluca Prestianni, avesse ritenuto necessario tirarsi la maglietta sulla bocca per insultare Vinícius, o perché il numero 7 del Real Madrid fosse andato immediatamente dall'arbitro inorridito per ciò che aveva sentito. A sua difesa Mou ha fatto anche pericolosamente riferimento al fatto che alcuni dei suoi migliori amici sono neri".

Critiche a Mourinho anche da parte del Guardian che fa riferimento alla manipolazione psicologica di un esperto di comunicazione come lo Special One e sulla falsa riga del Telegraph mette in risalto le parole di Mourinho a proposito di Eusebio, ovvero che "la persona più importante nella storia del Benfica era nera". Ma aggiunge il Guardian "Mourinho è il sintomo, non il virus. La sostanza di questo caso si basa sulla questione se Gianluca Prestianni abbia davvero detto a Vinícius 'sei una scimmia', o se - come sostiene Prestianni - l'intera vicenda sia solo uno sfortunato malinteso, sebbene si sarebbe potuto sicuramente evitare se Prestianni non si fosse coperto la bocca con la maglietta mentre parlava". (ANSA).

