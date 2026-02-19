Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Cagni: "Milan-Como, lite Fabregas-Allegri? Non ci si può comportare così"

Mister Gigi Cagni ha parlato dei temi di giornata a Maracanà, trasmissione di TMW Radio.

Lazio, sciopero del tifo anche in Coppa Italia:
"Giocatori e allenatori hanno sempre bisogno di avere lo stadio di un certo tipo. Il tifoso vero non pensa di fare certe proteste. Il tifoso va contro il presidente? No, vuole vedere la squadra, la partita, essere sereno. Quando di parla di tifoso, è generico. Vorrei capire che tifosi sono quelli che hanno deciso questo. Mi sto disinnamorando del calcio, c'è qualcosa che non va".

Perchè?
"La gente ha capito che a chi comanda gli interessa di guadagnare, non il calcio. L'obiettivo primario di tutti è il denaro, e così distruggi il calcio".

Milan-Como, come ha visto la querelle Allegri-Fabregas?
"Uno che guadagna milioni non può fare certe cose. Devi capire che ti guardano, devi avere un comportamento professionale, hai un dovere nei confronti di chi ti paga e ti guarda. La tv viene guardata dai giovani e se vedono certe cose le scimmiottano. Non è un comportamento professionale, anche signori che hanno una certa età come Allegri. Deve capire che non ha senso fare certe cose. Fabregas l'ha fatta grossa, poi ha chiesto scusa, ma tutti devono comportarsi bene. Lo stress? Se non lo sai gestire, guadagnando certe cifre, dove vai? Chivu? Anche lui. Prima di andare in conferenza stampa, ci pensi a cosa dire. Non puoi dire la verità, giustamente, però ti prepari a dire certe cose. Ormai sparano quello che gli viene, ma tutti. Marotta, cosa mi tiri fuori Cuadrado? Che c'entra? Quando c'è confusione non può funzionare".

