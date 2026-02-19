Lutto nel giornalismo italiano, addio a Mimmo Liguoro

Morto Mimmo Liguoro: addio al giornalista di Torre del Greco

Il decesso si è verificato la scorsa notte a Roma, dove Liguoro viveva da anni. Aveva 84 anni, era un grande tifoso del Napoli, particolarmente conosciuto e stimato dal pubblico italiano soprattutto per la conduzione prima del TG2 e poi del TG3.

Nel corso della sua carriera professionale si è dedicato anche alla produzione di numerose pubblicazioni: tra queste Storie e poesie di un mascalzone latino, una biografia sulla vita e il percorso musicale di Pino Daniele, scritta a quattro mani con l’artista ed edita da Tullio Pironti.

Tra i primi ad annunciare la scomparsa del noto giornalista il sindaco di Torre del Greco, Luigi Mennella, che attraverso una nota ha dichiarato: “Il giornalismo italiano perde un importante riferimento. E’ purtroppo venuto a mancare a Roma Mimmo Liguoro, cronista di lungo corso e noto tra l’altro per essere stato redattore capo e conduttore del TG2 e successivamente del TG3“.

“Figura di spicco nel panorama culturale italiano, capace con le sue parole di far innamorare intere generazioni di Napoli e del Napoli. Romano d’adozione, ma con Torre del Greco (la sua città natale) e Napoli sempre nel cuore. Un commosso abbraccio va alla sua famiglia e a quanti in vita hanno avuto modo di apprezzarne le straordinarie doti umane e professionali”.

Chi era Mimmo Liguoro:

Mimmo Liguoro, noto anche con lo pseudonimo di Domenico Liguoro (Torre del Greco, 16 luglio 1941 – Roma, 18 febbraio 2026), è stato un giornalista e scrittore italiano. È stato redattore capo e conduttore del TG2 dal 1982 al 1995 e del TG3 dal 1995 al 2006.