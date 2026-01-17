Cagliari-Juventus 1-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Cagliari (3-5-2): Caprile; Zé Pedro, Mina, Luperto; Palestra, Adopo, Mazzitelli, Kilicsoy (9’ st Borrelli), Obert; Gaetano, Esposito (19’ st Idrissi). A disp.: Sherri, Ciocci, Rodriguez, Prati, Di Pardo, Cavuoti, Pintus, Liteta, Pavoletti, Trepy, Luvumbo. All.: Pisacane
Juventus (4-2-3-1): Perin; Kalulu, Bremer, Kelly, Cambiaso (35’ st Conceicao); Locatelli (22’ st Zhegrova), Koopmeiners; McKennie (35’ st Thuram), Miretti (22’ st Openda), Yildiz; David (43’ st Adzic). A disp.: Di Gregorio, Pinsoglio, Gatti, Kostic, Joao Mario, Cabal. All.: Spalletti
Arbitro: Massa
Marcatori: 20’ st Mazzitelli (C)
Ammoniti: Yildiz (J)
