Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

EA Sports e Serie A inaugurano un campo a Milano, De Siervo: "Campetti di periferia fondamentali"

EA Sports e Serie A inaugurano un campo a Milano, De Siervo: "Campetti di periferia fondamentali"TUTTO mercato WEB
Ivan Cardia
Oggi alle 19:52Altre Notizie
Ivan Cardia
fonte Comunicato stampa Lega Calcio Serie A

EA SPORTS FC e Lega Calcio Serie A hanno inaugurato ufficialmente un campo da calcio per la comunità situato presso la parrocchia di Santa Maria Ausiliatrice a Milano. Progettato per offrire uno spazio sicuro e inclusivo, il campo mira ad aumentare la partecipazione, rafforzare le comunità locali e ispirare una nuova generazione di tifosi. Il campo FC FUTURES di Milano dell’ASD Fides SMA (affiliata al CSI - Centro Sportivo Italiano), inaugurato oggi alla presenza di Moise Kean e delle leggende della Lega Calcio Serie A Andrea Ranocchia e Ciro Ferrara, è il 21° campo FC FUTURES realizzato a livello globale, segnando un momento chiave nell’evoluzione dell’iniziativa, il secondo a livello italiano.

Milano diventa il simbolo di una nuova fase di FC FUTURES, il programma globale su larga scala di EA SPORTS che investe in modo significativo nel calcio di base. Grazie a investimenti a lungo termine nelle strutture delle comunità, borse di studio e programmi di allenamento innovativi ispirati agli esercizi presenti in EA SPORTS FC, l’iniziativa amplia l’accesso al calcio, favorisce un coinvolgimento duraturo nel gioco e genera un impatto sociale, culturale e sportivo significativo a livello del calcio di base.

“FC FUTURES è molto di più che nuove strutture sportive: riguarda l’accesso, l’ispirazione e l’impatto a lungo termine”, ha dichiarato James Salmon, Sr Director, Partnership Marketing di EA SPORTS FC. “In partnership con la Lega Calcio Serie A a Milano, stiamo creando uno spazio che apre possibilità ai giovani attraverso il calcio, mostrando al contempo come la tecnologia possa aiutare a far crescere il gioco in modi significativi: nel caso di FC FUTURES, utilizzando il gameplay per ispirare esercizi di allenamento reali, collegando in modo unico l’innovazione digitale all’apprendimento sul campo".

La partnership tra EA SPORTS FC e la Lega Calcio Serie A è stata ulteriormente rafforzata con il lancio di borse di studio calcistiche della durata di un anno destinate a supportare i giovani giocatori, con l’obiettivo di creare un impatto sostenibile e duraturo all’interno delle comunità locali. Questo investimento conferma l’impegno condiviso nel far crescere il gioco attraverso l’accesso, l’inclusione e lo sviluppo strutturale. “Sostenere il calcio dalla base, dai campetti di periferia è fondamentale per favorire la crescita dei campioni e dei tifosi del futuro - ha dichiarato l’Amministratore Delegato di Lega Calcio Serie A, Luigi De Siervo - L’inaugurazione di questo campo a Milano nell’ambito del progetto FC FUTURES di EA SPORTS FC è un segno concreto in questa direzione, che mostra come le sinergie tra gli stakeholders più importanti del mondo del calcio possa portare risorse a tutti i livelli, sviluppando un circolo virtuoso che alimenta il sistema. La presenza di un campione di oggi come Moise Kean con due Legends della Serie A e del loro esempio, unita alle iniziative che porteremo avanti nei prossimi anni, daranno a queste ragazze e ragazzi non solo un bellissimo campo dove divertirsi e un ricordo indelebile, ma soprattutto gli strumenti per crescere al meglio come calciatori, tifosi e persone”.

Il campo riqualificato è stato inaugurato con un evento esclusivo che ha celebrato l’incontro tra calcio, musica e cultura. All’apertura hanno partecipato Moise Kean, attaccante della Nazionale Italiana e dell’ACF Fiorentina, nonché uno degli artisti presenti nella colonna sonora di EA SPORTS FC 26. Per l’occasione è stato svelato anche un esclusivo kit personalizzato, co-creato insieme al giocatore. Il kit è ora disponibile e sbloccabile tramite il Bundle Divise Colonna Sonora su EA SPORTS FC 26. “È un onore essere qui a sostenere FC Futures e vedere l'impatto che il calcio di base può avere sui giovani giocatori. Inaugurare questo campo significa creare opportunità e ispirare la prossima generazione”, ha affermato Kean. “Essendo il primo giocatore ad avere una canzone inclusa in EA SPORTS FC, è stata un’esperienza fantastica progettare un Kit Vanity disponibile nel gioco e creato appositamente per i ragazzi a questo evento. È un momento di orgoglio unire il mio calcio e la mia musica”.

Durante la giornata inaugurale, allenatori certificati UEFA hanno guidato sessioni di allenamento che integravano le meccaniche di gioco di EA SPORTS FC con esercizi reali sul campo, trasformando l’esperienza di gioco in uno strumento educativo e di sviluppo calcistico. Questo approccio rappresenta il cuore di FC FUTURES, che mira a colmare il divario tra il mondo fisico e digitale del calcio, utilizzando EA SPORTS FC come leva concreta per aumentare la partecipazione al calcio di base e rendere l’apprendimento più accessibile, coinvolgente e moderno.

Il campo ospiterà programmi di allenamento continui e strutturati, progettati per aiutare i giovani a raggiungere i propri obiettivi e a svilupparsi come individui. Uno di questi programmi è l’iniziativa “Words on the Field”, un progetto sociale realizzato in collaborazione con l’associazione Parole O_Stili, rivolto a ragazzi e ragazze di età compresa tra i 10 e i 12 anni, pensato per promuovere una cultura del linguaggio più consapevole e responsabile sia dentro che fuori dal campo.

Articoli correlati
Kean carica l'Italia: "Andremo al Mondiale. Gattuso? È uno vero, daremo tutto per... Kean carica l'Italia: "Andremo al Mondiale. Gattuso? È uno vero, daremo tutto per lui"
Milan, seguito Kean nel corso dei mesi. È concentrato sulla Fiorentina, ma c'è clausola... Milan, seguito Kean nel corso dei mesi. È concentrato sulla Fiorentina, ma c'è clausola
Fiorentina, Kean da valutare dopo il problema di Udine: domani alla ripresa sarà... Fiorentina, Kean da valutare dopo il problema di Udine: domani alla ripresa sarà fatta chiarezza
Altre notizie Altre Notizie
EA Sports e Serie A inaugurano un campo a Milano, De Siervo: "Campetti di periferia... EA Sports e Serie A inaugurano un campo a Milano, De Siervo: "Campetti di periferia fondamentali"
Juve, Vlahovic giusto per il gioco di Spalletti? Ecco cosa dicono gli ospiti TMW RadioJuve, Vlahovic giusto per il gioco di Spalletti? Ecco cosa dicono gli ospiti
Jutta Leerdam batte il record di CR7: la sua tuta è stata venduta all'asta a 195mila... Jutta Leerdam batte il record di CR7: la sua tuta è stata venduta all'asta a 195mila euro
Fiorentina, ora si rischia grosso? Il commento degli opinionisti TMW RadioFiorentina, ora si rischia grosso? Il commento degli opinionisti
Fattori: "Fiorentina, devi attaccarti alle certezze. E invece Vanoli..." TMW RadioFattori: "Fiorentina, devi attaccarti alle certezze. E invece Vanoli..."
L'osservatore Palma: "Giay un nuovo Wesley per la Roma. Inter, che talento Kostov"... TMW RadioL'osservatore Palma: "Giay un nuovo Wesley per la Roma. Inter, che talento Kostov"
Braglia: "Vicario lo vedrei bene alla Juve, Meret invece all'Inter" TMW RadioBraglia: "Vicario lo vedrei bene alla Juve, Meret invece all'Inter"
Rampulla: "Juve, scegli un titolare in porta. Ma per il futuro io direi..." TMW RadioRampulla: "Juve, scegli un titolare in porta. Ma per il futuro io direi..."
Editoriale di Raimondo De Magistris Immagine box laterale di Raimondo De Magistris Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
Le più lette
1 Quote vincente Serie A, le quote scudetto aggiornate
2 Panchina cercasi, da Zidane ad Xabi Alonso quanti top. Filipe Luis la new entry
3 Rivoluzione tra i pali per Juventus e Inter (e non solo?): la prossima sarà anche l'estate dei portieri, ecco chi sono i tre italiani più gettonati tra le nostre big. E chi deve trovarsi una sistemazione altrove...
4 Incredibile Taremi. Comunicazione all'Olympiacos: "Pronto ad andare in guerra. L'Iran ha bisogno di me"
5 Juve, offerti sei milioni più bonus a Vlahovic. C'è l'apertura (ma non ancora l'accordo)
Ora in radio
Repliche 18:35Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Inter, Marotta su Esposito: "L'Arsenal non ce l'ha chiesto, ma comunque è un nostro tesoro"
Immagine top news n.1 Como-Inter, formazioni ufficiali: Fabregas senza attaccante, Nico Paz c'è. Rivoluzione Chivu
Immagine top news n.2 Valenti fa fallo in Parma-Cagliari, non contro il Milan. La spiegazione di Rocchi a 'Open VAR'
Immagine top news n.3 André-Milan: le dimissioni di Dorival Junior, i tifosi e le elezioni. Tutti gli ostacoli per il sì
Immagine top news n.4 Totti a cena con Gasperini, questa volta sì. Candela spoilera l'incontro fra i due
Immagine top news n.5 Juve, offerti sei milioni più bonus a Vlahovic. C'è l'apertura (ma non ancora l'accordo)
Immagine top news n.6 Conte-ter, si può fare: non c'è aria di divorzio con il Napoli. Ma per ora niente rinnovo
Immagine top news n.7 Classifica Serie A, la Fiorentina resta impantanata. L'Udinese ne supera due
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché adesso la Juventus e Vlahovic hanno deciso di trattare il rinnovo Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Altro che riparazione: il mercato ha indebolito una Lazio in crisi
Immagine news podcast n.2 La solita moda del calcio italiano: adesso ci sarà la fila per Kasper Hogh
Immagine news podcast n.3 La delusione che non ti aspetti: Marcus Thuram non ha fatto il salto di qualità
Immagine news podcast n.4 Osimhen aumenta i rimpianti per la Juventus. Cosa sarebbe con un vero 9
TMW Radio Sport
Immagine news Altre Notizie n.1 Juve, Vlahovic giusto per il gioco di Spalletti? Ecco cosa dicono gli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina, ora si rischia grosso? Il commento degli opinionisti
Immagine news Altre Notizie n.3 Fattori: "Fiorentina, devi attaccarti alle certezze. E invece Vanoli..."
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Como-Inter, Bastoni fischiato anche al Sinigaglia ad ogni tocco del pallone
Immagine news Serie A n.2 Inter, Marotta: "Nico Paz? Se ne parlerà a lungo, ma è di proprietà del Real Madrid"
Immagine news Serie A n.3 Iezzo: "Meret? Non c'è mai stata empatia con i tifosi del Napoli. Ha qualità indubbie"
Immagine news Serie A n.4 Padovano: "Juve attenta, il Milan si giocherà tutte le sue carte per Vlahovic"
Immagine news Serie A n.5 Como, Ramon e il turnover dell'Inter: "Nessun vantaggio, hanno una grande rosa"
Immagine news Serie A n.6 Calhanoglu pronto a riprendersi l'Inter: il turco torna titolare 51 giorni dopo l'ultima volta
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Padova-Spezia 2-2, le pagelle: Lasagna a segno, Bonfanti si riscatta
Immagine news Serie B n.2 Serie B, Padova e Spezia non si fanno male: 2-2 il risultato finale all'Euganeo
Immagine news Serie B n.3 Serie B, i risultati al 45°: Venezia e Monza sul velluto. SudTirol avanti a Reggio Emilia
Immagine news Serie B n.4 Serie B, Sgarbi risponde ad Artistico: Padova e Spezia vanno al riposo sul pari
Immagine news Serie B n.5 Occasione per Tonin a Reggio Emilia. Castori lancia l'attaccante dal primo minuto
Immagine news Serie B n.6 A Modena scatta l'ora di Wiafe a centrocampo. Il classe 2007 è titolare contro l'Entella
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C, vincono Pergolettese e Arzignano. Pari in extremis per la Giana Erminio
Immagine news Serie C n.2 Cuoghi: “Vicenza dominante, Arezzo maturo. A Salerno servono uomini da grande piazza”
Immagine news Serie C n.3 Forlì-Livorno senza ospiti: scatta il divieto per i residenti livornesi
Immagine news Serie C n.4 Samb, l'ultimo a segnare nel derby con l'Ascoli fu Fattori: "Spero di vedere battuto il mio record"
Immagine news Serie C n.5 A Ravenna gara cruciale? No, ma la Pianese vuole i tre punti. Birindelli: "Servirà compattezza"
Immagine news Serie C n.6 Dal Trento non passa solo la promozione del Vicenza. Nel Girone A di C lotta serrata per il 3° posto
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Lazio-Atalanta, i biancocelesti possono svoltare la stagione
Immagine news Pronostici n.2 Quote risultato esatto Como Inter
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Inter, dominio totale dei nerazzurri nei precedenti
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 La Svezia si conferma bestia nera: Angedhal stende un'Italia che si sveglia troppo tardi
Immagine news Calcio femminile n.2 Angedhal gela i seimila del Granillo: l'Italia va al riposo sotto per 1-0 contro la Svezia
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia-Svezia, le formazioni ufficiali: Cantore-Cambiaghi in avanti. C'è la baby Schroder
Immagine news Calcio femminile n.4 Svezia, il ct Gustavsson: "L'Italia ha fatto grandi passi avanti. È la partita più difficile del girone"
Immagine news Calcio femminile n.5 Inizia il cammino verso Brasile 27. Italia in campo per sconfiggere la 'bestia nera' Svezia
Immagine news Calcio femminile n.6 Mondiali donne: azzurre sfidano la Svezia, il sogno parte da Reggio Calabria
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.165 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Ferrante: "Io, il Napoli di Maradona e quel Torino a cui ho dato l'anima" Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Non ci si fida più del sistema ma è un problema solo nostro…