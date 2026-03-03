Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Como-Inter 0-0: il tabellino della gara

© foto di www.imagephotoagency.it
Ecco di seguito il tabellino della gara:

Como (4-3-3): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle (34' st Van der Brempt); da Cunha, Sergi Roberto (25' st Diao), Perrone; Vojvoda (35' st Moreno), Nico Paz (42' st Douvikas), Caqueret (42' st Baturina). A disp.: Tornqvist, Vigorito, Cavlina, Goldaniga, Morata, Lahdo, Rodriguez, Kühn. All.: Fabregas

Inter (3-5-1-1): Martinez; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian (13' st Dumfries), Frattesi (41' st Mkhitaryan), Calhanoglu (13' st Zielinski), Sucic, Carlos Augusto; Diouf (24' st Luis Henrique); Esposito (13' st Thuram). A disp.: Sommer, Di Gennaro, De Vrij, Barella, Akanji, Dimarco, Lavelli. All.: Chivu

Arbitro: Di Bello

