Calciomercato Juventus, Noah Atubolu nel mirino, ma attenzione all'Inter

Noah Atubolu (Friburgo in Brisgovia, 25 maggio 2002) è un calciatore tedesco, portiere del Friburgo.

Il giovane portiere tedesco verso una nuova sfida nel 2026. Dati eccellenti e tanti club alla finestra, anche dall'Italia.

Noah Atubolu potrebbe diventare uno dei nomi caldi del prossimo mercato estivo. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il portiere non rinnoverà il contratto con il Friburgo, attualmente in scadenza nel 2027, ed è pronto a valutare una nuova esperienza a fine stagione.

Classe 2002, Atubolu sta vivendo un’annata di altissimo livello sotto il profilo statistico: numeri importanti, continuità di rendimento e una crescita costante che lo hanno consacrato tra i portieri giovani più interessanti del panorama europeo. Reattività tra i pali, personalità e grande affidabilità nei momenti chiave: qualità che non stanno passando inosservate.

Su di lui, infatti, si registra l’interesse di diversi club, compresi alcuni italiani e la Juventus che lo hanno seguito con attenzione attraverso il lavoro di scouting. L’estate potrebbe rappresentare il momento giusto per un salto di qualità, con il Friburgo chiamato a decidere se monetizzare prima di entrare negli ultimi anni di contratto. Il profilo è di quelli moderni: giovane ma già maturo, prospettiva internazionale e margini di crescita ancora ampi. Il mercato si muove, Atubolu osserva.

E l’estate promette scintille.