Calciomercato Juventus, l'occasione a parametro zero che può cambiare il centrocampo

Juve, occasione Goretzka: il colpo a parametro zero che può cambiare il centrocampo

Scadenza a fine stagione, concorrenza alta ma finestra aperta: la Juventus prepara l’affondo per un rinforzo di peso senza spendere un euro.

Dalla Germania rimbalza una voce tutt’altro che banale: Leon Goretzka e il Bayern Monaco sono sempre più lontani. Il centrocampista classe 1995, colonna della nazionale tedesca, va in scadenza a fine stagione e non rinnoverà. Scelta tecnica, strategica, quasi chirurgica: i bavaresi vogliono ringiovanire la mediana, abbassare il monte ingaggi e voltare pagina.

E qui entra in scena la Juventus. Perché Goretzka, a parametro zero, è esattamente il tipo di occasione che una Juve pragmatica e affamata non può permettersi di ignorare. Muscoli, intelligenza tattica, inserimenti letali, leadership silenziosa: non è solo un centrocampista, è un moltiplicatore di equilibrio. Uno che sistema il reparto e alza il livello di chi gli gioca accanto.

Nel calcio dei bilanci tirati e delle strategie a lungo raggio, un colpo del genere vale doppio. Niente esborso per il cartellino, esperienza internazionale a palate e un profilo che sembra cucito su misura per Spalletti, uno che i centrocampisti completi sa esaltarli come pochi. Goretzka porterebbe peso specifico, personalità e quella maledetta abitudine a presentarsi in area quando serve, qualità che non si insegna.

La concorrenza, inutile girarci attorno, sarà feroce. Premier League, Liga, Milan, magari anche qualche ritorno di fiamma interno alla Bundesliga. Ma se la Juventus vuole davvero tornare a sedersi al tavolo delle grandi, deve saper anticipare, muoversi prima che il prezzo salga — anche quando il prezzo è “zero”. I prossimi giorni saranno decisivi per capire se ci saranno contatti concreti con l’entourage del tedesco. Se la pista dovesse scaldarsi, la Juve potrebbe ritrovarsi tra le mani un colpo pesante, di quelli che non fanno rumore subito, ma che pesano come piombo.

Juve, McKennie ai saluti? L'Atletico Madrid piomba sull'americano

Weston McKennie non ha mai tradito la Juventus. Non con le parole, non con l’atteggiamento, non con il rendimento. Eppure il suo futuro resta sospeso, come una partita rimasta troppo a lungo sullo 0-0. Il motivo è chiaro e, nel calcio moderno, quasi inevitabile: il contratto in scadenza e un nome che ha ricominciato a girare con insistenza nei corridoi del mercato.Dalla Spagna arriva la notizia dell’Atletico Madrid, che osserva con metodo e pazienza, in attesa di capire se la situazione possa trasformarsi in occasione e intanto contatta l'entourage del calciatore. Anche in Serie A non mancano estimatori: McKennie è uno di quei giocatori che piacciono agli allenatori perché non complicano la vita.

La Juventus, dal canto suo, cerca di accelerare i tempi per il rinnovo di un giocatore che ha sempre garantito affidabilità e spirito di sacrificio. Proprio la scadenza a giugno, però, è l’elemento che rende il quadro instabile: più il tempo passa, più il margine di manovra si restringe. E così il futuro dell’americano resta in equilibrio, non per mancanza di stima, ma per quella sottile linea che separa l’utilità dalla progettualità. McKennie è sempre stato una certezza silenziosa. Ora, però, la Juventus deve decidere se trasformarla in un punto fermo o lasciarla scivolare via come tante certezze che, nel calcio, durano solo una stagione.