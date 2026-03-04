TMW Radio Anellucci: "Tonali, nessuno in Italia può permetterselo. Lazio, siamo al ridicolo"

L'agente Claudio Anellucci è intervenuto a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.

Tonali sarebbe il sogno di tante big italiane:

"E' un giocatore cresciuto moltissimo, che il Milan ha dato via per rimpinguare le casse. Venduto molto bene, poi quando lo vendi a 70-80 mln è chiaro che chi lo compra può permetterselo e non deve vendere. Oggi l'operazione Tonali in Italia non la può fare nessuno. Oltre al cartellino, devi dargli 8-10 mln l'anno e certe cifre in Italia non se le può permettere nessuno. E non credo che lui poi voglia tornare in Italia".

Che ruolo potrebbe avere Totti alla Roma?

"Non è detto che un grande sul campo sia un grande dirigente poi. Lo è stato Maldini, trattato poi malissimo, ma non credo abbia la cultura per fare il dirigente. Per me non ha questa fantasia di farlo. E' un nome pesante però, devi dargli un ruolo. Una società che vuole crescere e diventare importante deve pensarci bene".

Che ne pensa della nuova telefonata di Lotito?

"Siamo al ridicolo. Un personaggio di questo livello lo è solo sulla carta. Borgorosso Football Club ha più senso, sta facendo diventare questo club storico una cosa ridicola, alla berlina di tutti. Non rappresenta la Lazio, i tifosi, è un'altra delle tante cose di cattivo gusto che fa".