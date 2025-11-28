Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventobresciacasertanacesenafrosinonelatinalivornonocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Como-Sassuolo 2-0: il tabellino della gara

Como-Sassuolo 2-0: il tabellino della gara TUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
ieri alle 23:25Altre Notizie
Alessio De Silvestro

Ecco di seguito il tabellino della gara:

Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda (59' Posch), Diego Carlos, Ramon, Moreno; Caqueret (59' Da Cunha), Perrone (91' Kempf); Addai (82' Kuhn ), Nico Paz, Rodriguez (59' Baturina); Douvikas. All.: Fabregas

Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (82' Candé); Thorstvedt, Matic, Koné (82' Iannoni); Berardi (51' Volpato), Pinamonti (68' Moro), Laurienté (69' Fadera). All.: Grosso

Arbitro: Marchetti

Marcatori: 14' Douvikas, 53' Moreno (C)

Ammoniti: Koné (S), Caqueret (C), Ramon (C)

ASCOLTA TMW RADIO
Articoli correlati
Como, Douvikas: "Mi sento sempre meglio. Europa? Ci proveremo, prima il 101% in ogni... Como, Douvikas: "Mi sento sempre meglio. Europa? Ci proveremo, prima il 101% in ogni gara"
Como, Fabregas: "Siamo una grande famiglia, con la forza dei tifosi è tutto più semplice"... Como, Fabregas: "Siamo una grande famiglia, con la forza dei tifosi è tutto più semplice"
Como, Fabregas: "Piedi per terra. Inter? La più forte in Italia insieme al Napoli"... Como, Fabregas: "Piedi per terra. Inter? La più forte in Italia insieme al Napoli"
Altre notizie Altre Notizie
Como-Sassuolo 2-0: il tabellino della gara Como-Sassuolo 2-0: il tabellino della gara
Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti TMW RadioFiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato" TMW RadioMassimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
De Paola: "Allegri sta facendo meglio di Sarri. Roma-Napoli la vedo così" TMW RadioDe Paola: "Allegri sta facendo meglio di Sarri. Roma-Napoli la vedo così"
Braglia: "Inter, attacchi ingiusti per Sommer. C'è qualcuno all'interno..." TMW RadioBraglia: "Inter, attacchi ingiusti per Sommer. C'è qualcuno all'interno..."
Inter, è allarme per i due ko di fila? Il parere degli opinionisti TMW RadioInter, è allarme per i due ko di fila? Il parere degli opinionisti
Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere Como-Sassuolo Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere Como-Sassuolo
Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie... Esclusiva DAZN o co-esclusiva con Sky? Il programma fino alla 22ª giornata di Serie A
Editoriale di Niccolò Ceccarini Immagine box laterale di Niccolò Ceccarini Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
Le più lette
1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
2 Napoli, per il centrocampo c’è il sogno Goretzka. In lista anche Frattesi, Atta e Frendrup. Inter, Caprile resta in pole position per il dopo Sommer. Il Galatasaray in pressing su Lookman
3 Coric: "Alla Roma costretto ad allenarmi a parte. Tiago Pinto mi ha messo in cattiva luce"
4 Como, Douvikas: "Mi sento sempre meglio. Europa? Ci proveremo, prima il 101% in ogni gara"
5 Milan, torna di moda Mateta: il bomber del Crystal Palace vuole l'Italia
Ora in radio
Repliche 00:00Repliche live!
Le repliche di TMW Radio
Guelfi e Ghibellini 11:05Guelfi e Ghibellini
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
Repliche 13:05Repliche
Le repliche di TMW Radio
Primo piano
Immagine top news n.0 Coric: "Alla Roma costretto ad allenarmi a parte. Tiago Pinto mi ha messo in cattiva luce"
Immagine top news n.1 Serie A, 13^ giornata LIVE: chance Luis Henrique nell'Inter, gioca Conceicao
Immagine top news n.2 Como-Sassuolo 2-0, le pagelle: più Douvikas, meno Morata. Cose da Paz, Muric chiaroscuro
Immagine top news n.3 Serie A, la classifica aggiornata: il Como ora ha gli stessi punti dell'Inter, Sassuolo ko ma 9°
Immagine top news n.4 Ante Coric è tornato: "A Malta inizio di una nuova fase. Avevo pensato di smettere"
Immagine top news n.5 David Luiz segna, Pafos sogna: viaggio dentro la rivoluzione silenziosa di Cristiano Giaretta
Immagine top news n.6 Il caso Rimini ennesima ferita per il calcio italiano. FIGC e Covisoc: le regole siano più severe
Immagine top news n.7 Il giorno speciale di Alessandro Altobelli, cuore Inter e leggenda azzurra. Spillo festeggia 70 anni
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Ci sono due giocatori alla base del gioco di Fabregas di cui in pochi parlano Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 L'Inter non cambia idea sul futuro di Chivu nonostante un altro ko in un big match
Immagine news podcast n.2 Tutto quel che c'è da sapere sul futuro di Nico Paz. Real, Como o... Una maxi offerta?
Immagine news podcast n.3 La mano di Allegri sul futuro del Milan. Così accelera i rinnovi
Immagine news podcast n.4 I big restano e due colpi in entrata. I piani Scudetto della Roma
TMW Radio Sport
Immagine news Serie C n.1 Pagliari duro sull’esclusione del Rimini: “Inconcepibile, servono controlli più severi”
Immagine news Altre Notizie n.2 Fiorentina e lo sfogo di Dzeko nel post-AEK: il commento degli ospiti
Immagine news Altre Notizie n.3 Massimo Orlando: "Napoli, attento alla Roma. Fiorentina, Dzeko ha sbagliato"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Pruzzo si schiera contro Dzeko: "Ma quali appelli ai tifosi, pensasse a giocare"
Immagine news Serie A n.2 Inter, Martinez può partire: sul portiere spagnoli le mire del club che lo ha lanciato
Immagine news Serie A n.3 Inter, caccia a Koné. Ma non è quello della Roma. Nel mirino il centrocampista del Sassuolo
Immagine news Serie A n.4 Coric: "Alla Roma costretto ad allenarmi a parte. Tiago Pinto mi ha messo in cattiva luce"
Immagine news Serie A n.5 Milan, torna di moda Mateta: il bomber del Crystal Palace vuole l'Italia
Immagine news Serie A n.6 Como, Douvikas: "Mi sento sempre meglio. Europa? Ci proveremo, prima il 101% in ogni gara"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Cesena, Mignani dopo la vittoria nel derby: "Siamo felici. Questo è il premio che il gruppo si merita"
Immagine news Serie B n.2 Modena, Sottil dopo la sconfitta di Cesena: "C'è poco da commentare, abbiamo giocato in una porta sola"
Immagine news Serie B n.3 Panchine Serie B 2025/26: per il post Caserta, il Bari ha puntato sul ritorno di Vivarini
Immagine news Serie B n.4 I tifosi del Cesena contro il Rimini: "Meglio il Romagna Centro che 6 mesi di shopping in centro"
Immagine news Serie B n.5 Palermo-Carrarese, i convocati di Calabro: torna Arena, ancora out Accornero
Immagine news Serie B n.6 Cesena-Modena 1-0, le pagelle: Klinsmann l'eroe di serata, Gliozzi delude
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Serie C 2025/2026, il punto sulle panchine: Palladini saluta la Sambenedettese
Immagine news Serie C n.2 Salernitana, per la difesa spunta anche il nome di Dalle Mura del Cosenza
Immagine news Serie C n.3 Riccardo Gaucci: "Io e Giovanni Tedesco salveremo il Perugia"
Immagine news Serie C n.4 Modica: "La C italiana non è meglio di Malta. E quanti problemi ci sono"
Immagine news Serie C n.5 Serie C, la Triestina ritrova la vittoria ma a fine novembre è ancora a -5 in classifica
Immagine news Serie C n.6 Casarano, risolto il contratto dell'attaccante Giancarlo Malcore
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Pronostico Milan-Lazio, Allegri pronto a confermarsi contro le grandi
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Juventus-Cagliari, bianconeri favoriti e Vlahovic pronto a colpire ancora
Immagine news Pronostici n.3 Pronostico Como-Sassuolo, in palio punti pesanti per il sogno Europa
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Como femminile al Sinigaglia, Mazzantini: "Grande investimento della società per il settore"
Immagine news Calcio femminile n.2 Tutto pronto per la sfida agli USA: nella notte la prima delle due amichevoli dell'Italia
Immagine news Calcio femminile n.3 Italia femminile, Linari: "Sono queste le gare che ci permettono di fare esperienza"
Immagine news Calcio femminile n.4 Italia femminile, Soncin: "Possiamo giocarcela con squadre che sembrava impossibile battere"
Immagine news Calcio femminile n.5 Cantore e l'esperienza USA: "Qui calcio più fisico e meno tattico. La mia velocità è dimezzata"
Immagine news Calcio femminile n.6 Il Tardini apre nuovamente al calcio femminile: ospiterà Parma-Lazio di Coppa Italia
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.164 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Mauro Bressan, dal Milan degli olandesi alla rovesciata epica con la Fiorentina Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Le parole di Gabriele Gravina sono quello che ci meritiamo…