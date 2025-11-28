Como-Sassuolo 2-0: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Como (4-2-3-1): Butez; Vojvoda (59' Posch), Diego Carlos, Ramon, Moreno; Caqueret (59' Da Cunha), Perrone (91' Kempf); Addai (82' Kuhn ), Nico Paz, Rodriguez (59' Baturina); Douvikas. All.: Fabregas
Sassuolo (4-3-3): Muric; Walukiewicz, Idzes, Muharemovic, Doig (82' Candé); Thorstvedt, Matic, Koné (82' Iannoni); Berardi (51' Volpato), Pinamonti (68' Moro), Laurienté (69' Fadera). All.: Grosso
Arbitro: Marchetti
Marcatori: 14' Douvikas, 53' Moreno (C)
Ammoniti: Koné (S), Caqueret (C), Ramon (C)
Guelfi e Ghibellini la trasmissione che strizza l'occhio al calcio attraverso argomenti leggeri passando per la cucina la cronaca la attualità e la politica.
