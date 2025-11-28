Oggi in TV, torna la Serie A: dove vedere Como-Sassuolo
Dopo la tre giorni europea, torna la Serie A con l'anticipo della tredicesima giornata: alle 20.45 Como-Sassuolo in onda su DAZN e Sky. Si gioca anche in Serie B e in Serie C, ecco dove vedere tutte le gare di oggi, venerdì 28 novembre
20.30 Borussia Monchengladbach-Lipsia (Bundesliga) - SKY SPORT MIX
20.30 Cesena-Modena (Serie B) - DAZN
20.30 Triestina-Pro Patria (Serie C) - SKY SPORT UNO, SKY SPORT
20.30 Sporting-Gijon-FC Andorra (Segunda Division) - DAZN
20.45 Como-Sassuolo (Serie A) - DAZN, SKY SPORT CALCIO, SKY SPORT
20.45 Mechelen-Standard Liegi (Campionato belga) - DAZN
21.00 Getafe-Elche (Liga) - DAZN
