TMW Radio De Paola: "Milan tenga vivo il campionato. Lazio, suicidio mediatico"

Il direttore Paolo De Paola è intervenuto a TMW Radio, durante Maracanà.

Cosa vuole dire sul Milan?

"Il racconto vuole che quando il Milan vince è merito di Allegri, quando ha tentennamenti è colpa del mercato e della dirigenza. Ma posso dire che il mercato estivo, da Ricci in poi, è stato fatto in comunione intenti tra Allegri e i dirigenti. Aveva chiesto una rosa non troppo lunga. Da parte dell'entourage di Allegri fanno pervenire dei mal di pancia, ma l'estate erano tutti d'accordo. A gennaio c'è stata una spinta in avanti di Furlani, che voleva prendere Mateta a tutti i costi, senza un coinvolgimento preciso di Tare e Allegri. C'è stato un mal di pancia sia di Tare che di Allegri. Sono state fatte verifiche mediche e si è visto che non andava bene. Questa spinta in avanti di Furlani è rimasto come la pietra della divisione tra Allegri, Tare e i dirigenti, ma non è così. Detto questo, Allegri sta facendo bene, Tare sta facendo bene. C'è però una tendenza sempre a supportare Allegri, senza che lui spinga per farlo. Le voci del Real? Ha un contratto col il Milan fino al 2027 con opzione fino al 2028. Perchè creare cose che non esistono?".

Cosa dice su Milan-Inter?

"Si può chiudere qui, ma spero che non sia così, per continuare a vedere il campionato con un certo interesse. L'Inter è favorita ma da osservatore spero nel Milan, per vedere un campionato vivo".

Lazio, che ne pensa di quello che sta accadendo?

"E' senza precedenti. Uno che parla al telefono con sconosciuti, anche se dice che non è lui...la voce era la sua però. Non è lui? Allora perchè Sarri risponde in conferenza stampa a lui e non c'è nessuno della comunicazione della Lazio che lo avverte di questo? Sarri le dà per assodate certe parole. Se non erano vere, non mandi a parlare di questo il tuo allenatore. Non poteva essere mandato allo sbaraglio in conferenza il tecnico. E' una sorta di suicidio mediatico".