TMW Radio De Paola: "Juve, Vlahovic ha capito la stupidaggine che ha fatto e ora tratta"

Il giornalista Paolo De Paola a TMW Radio, durante Maracanà, ha parlato dei temi di giornata.

Roma-Juve sfida decisiva?

"Mi sento la vittoria della Roma, non condanno nessuno ma la Juve è una nave che viaggia in un mare tempestoso. Gli alti e bassi saranno all'ordine del giorno. Non mi aspetto continuità con la Roma dopo la sfida col Galatasaray. Ora mi sembra più quadrata la Roma e concentrata sull'obiettivo. Ancora non vedo la serenità di prestazione della Juve. Non so ancora come gioca la Juve, non ti da sicurezze. E' vero però che fino alla fine il calendario sarà più comodo per la Juve".

Chi sceglie tra Spalletti e Gasperini?

"Sono due allenatori top, Gasperini ha più le stimmate del docente, che riesce a insegnare all'allievo. Spalletti riesce a tirare fuori qualcosa in più e fa andare la squadra oltre i limiti. Gasp se lo metti in una squadra che deve vincere subito non so se va".

Juve, può pesare l'incavolatura per l'eliminazione in Champions?

"Non è importante ora non aver vinto uno scontro diretto per la Roma. Alla Juve può pesare negativamente, può essere un alibi per i calciatori".

Possibile che la Juve rinnovi con Vlahovic:

"Sono dell'idea che nel calcio non si possa avere rancore. Per me Vlahovic si è reso conto della stupidità che ha avuto finora, del percorso suggeritogli dal procuratore, e sta arrivando a più miti consigli. Sono comunque cifre molto alte. Lui non ha avuto richieste finora, per questo hanno virato per arrivare a patti con la Juve e Comolli ha riaperto un dialogo. Credo che si allineerà ad Yildiz, ma Vlahovic deve riconquistarsi questi 7 mln dopo quanto fatto".

Osimhen come lo vedrebbe?

"C'è una clausola pesante dovesse andare a un'italiana, la vedo durissima. Osimhen è irritante, litiga con tutti in campo. O ha l'allenatore giusto o è ingestibile".

L'Inter può avere un contraccolpo col Genoa?

"L'uscita di scena dalla Champions ha tolto un po'ì di responsabilità e ora sarà concentrata fino alla fine sullo Scudetto. Non credo ci saranno scossoni".