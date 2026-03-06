Roberto Tricella: "Allegri-Real madrid, se non lo hanno convinto anni fa..."
L'ex calciatore Roberto Tricella è stato ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio.
Allegri, tentazione Real Madrid: cosa dovrebbe fare?
"Sarebbe uno step importante. Non credo che alleni oggi per guadagnare di più. Se ha per le mani un progetto importante col Milan e sa che può costruire qualcosa di solido, può pensare di rimanere. L'occasione di andare al Real passa una volta. Se non è stato convinto anni fa, la vedo dura che possano convincerlo ora con qualche anno in più".
E chi andrebbe al Milan al suo posto?
"Non lo vedo al Milan Inzaghi. Prenderei dei buonissimi giocatori e poi sceglierei il tecnico. Ci vuole programmazione comunque, come vediamo nel Como".
Juve-Vlahovic, che ne dice del rinnovo?
"E' un finalizzatore, se la squadra gioca per lui, mette le palle giuste, i gol li fa. Quest'anno aveva anche iniziato bene, con voglia".