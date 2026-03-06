TMW Radio Garbo: "Napoli, tra ADL e Conte mai un addio traumatico. E sulla Juve dico..."

Ospite di Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è stato il giornalista Daniele Garbo.

Napoli con il Torino e ancora alle prese con le assenze:

"Il Torino arriva resuscitato dalla cura Lazio, con fiducia e serenità, non ha più veri pericoli. Può giocare tranquillo, per il Napoli potrebbe essere una partita pubblicata vista la situazione. Il Napoli può arrivare secondo? Deve ingranare la quinta e che crolli il Milan".

Conte può rimanere e prolungare col Napoli?

"Nella sua carriera Conte è rimasto solo alla Juve per tre anni. Se rimane tre anni a Napoli è un piccolo record, in un ambiente così complicato e con un presidente così ingombrante. Dove andrebbe? Per me cè un rapporto tale tra Conte e ADL che non si arriverà mai a una rottura totale. ADL vuole onorare l'ultimo anno di contratto, se Conte vorrà andare via, lo lascerà andare. E non ci saranno problemi".

Inzaghi al suo posto come lo vedrebbe?

"Ha iniziato in maniera trionfale in Arabia, non sta andando così bene ora e, visto il clima politico, potrebbe anche aver voglia di tornare. Non lo so, ma francamente se Conte andrà via credo ad altre soluzioni e non a lui".

Roma, c'è il Genoa di De Rossi ora:

"Mi sembra che abbia un'identità precisa che prescinda da suoi elementi importanti. Non sarà una partita facile, è più forte del Genoa ma giocare a Marassi non è semplice. Mi ricordo un 4-3 del Genoa che portò alle dimissioni di Ranieri, e in panchina c'era Gasperini".

Diversi scontri diretti per la salvezza:

"La Cremonese è in grande difficoltà, ora è piombata in lotta retrocessione. Il Lecce è più abituato a questo clima, per questo lo vedo leggermente favorito. Questa partita è uno snodo fondamentale, si metterebbe dietro un'avversaria importante".

Juventus con il Pisa per recuperare punti alla Roma:

"Openda e David messi insieme valgono mezzo Vlahovic. E' da Juve il serbo? Non so, ditemi però dove ci sono centravanti possibili per la Juve? Osimhen, ma costa caro. Detto questo, se non si può arrivare a questi giocatori, si dovrebbe continuare con Vlahovic".