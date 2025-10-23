Roma-Viktoria Plzen 1-2: il tabellino della gara
Ecco di seguito il tabellino della gara:
Roma (3-4-2-1): Svilar; Ziolkowski(29' El Shaarawy), Mancini, Hermoso; Celik, Koné (1' st Pisilli), El Aynaoui, Wesley; Soulé (29' st N'Dicka), Dybala; Dovbyk (29' st Ferguson). A disposizione: De Marzi, Gollini, Rensch, Cristante, Pellegrini, Tsimikas, Bailey, Ghilardi. All. Gasperini
Viktoria Plzen (4-3-1-2): Jedlicka; Paluska (23' st Havel), Dweh, Jemelka (20' st Markovic), Spacil (35' st eljkovic); Memic, Cerv, Souaré; Ladra (20' st Visinsky); Durosinmi, Adu (35' st Bello). A disposizione: Tvrdon, Wiegele, Kabongo. All.: Hysky
Arbitro: Meler (Tur)
Marcatori: 20' Adu (V), 23' Sou ilaré (V), 8' st Dybala rig. (R)
Ammoniti: Durosinmi (V), Celik (R), Souaré (V), Spacil (V), Cerv (V), Mancini (R), Dweh (V).
