Le partite di oggi: il programma di venerdì 28 novembre
Inizia stasera il 13° turno di Serie A, che allo stadio Sinigaglia vedrà il Como di mister Cesc Fabregas provare a continuare la sua corsa europea contro il Sassuolo di Grosso. Si gioca, sempre nel nostro Paese, anche in Serie B e Serie C. Di seguito il programma calcistico, italiano ed europeo, di venerdì 28 novembre:
FRANCIA: Ligue 1
20:45 - Metz vs Rennes
GERMANIA: Bundesliga
20:30 - Monchengladbach vs RB Lipsia
ITALIA: Serie A
20:45 - Como vs Sassuolo
ITALIA: Serie B
20:30 - Cesena vs Modena
ITALIA: Serie C - Girone A
20:30 - Triestina vs Pro Patria
OLANDA: Eredivisie
20:00 - Zwolle vs Heerenveen
PORTOGALLO: Liga Portugal
21:15 - Guimaraes vs AFS
SPAGNA: LaLiga
21:00 - Getafe vs Elche
