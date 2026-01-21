Francesco Velluzzi: "Ciao Rocco"

Giugno 2019... La Fiorentina era stata appena ceduta. Mi arriva una soffiata buona. "Bibi, vai al Mandarin". Esco dal giornale, mi fiondo lì. Rocco Commisso era al tavolo. A cena con i suoi più stretti collaboratori. Joe Barone compreso.

Mi faccio coraggio e mi presento. Sono il giornalista della Gazzetta dello Sport. Resta sorpreso. Ma mi parla, mi dice un po' di cose. Insomma, quelle che servono per imbastire il primo pezzo sul nuovo proprietario della Fiorentina. Torno al giornale felice e scrivo. Il giorno dopo siamo gli unici ad avere le "virgolette" di Rocco Commisso. Non ero allora quello che seguiva la Viola per la Gazza. Ma sono quelle cose che rendono orgogliosi quelli che vivono per questa folle professione. Un paio d'anni dopo, uscito il collega che se ne occupava tocca a me.

Entro per il "battesimo" al Viola Park. Per conoscere il più bel centro sportivo di una squadra di calcio italiana. E' un gioiello. Si gira con le macchinine che si usano nei campi di golf. Io con Luca, mi imbatto in Rocco e in sua moglie che guidano, felici, una di quelle di macchinine. Ci fermiamo, saluti, convenevoli, welcome.. Comincio così a seguire la Fiorentina, una squadra, un mondo, un ambiente in cui basta addentrarsi in qualsiasi ambito per parlare sempre e solo della Fiorentina. Da allora ho avuto qualche altro breve scambio con Commisso. A Empoli io e il "Gianna", schivammo la security e andammo da lui... Sono ricordi che restano e che riportano a quella che ogni tanto ci piace descrivere: la passione per il vero giornalismo. Oggi Rocco ci ha lasciati. In questi giorni si dice e scrive di tutto. Ma una cosa è certa: questo imprenditore lascia un gioiello come il Viola Park, lascia gli sforzi fatti da innamorato della società che ha voluto e un vuoto nel centro che vivrà nel suo ricordo. Sognava una coppa, è arrivato a tre finali e una semifinale. Ora i suoi ragazzi proveranno a vincerla per lui. Ciao Rocco.