Giovedì Fiorentina-Rakow di Conference League, arbitra il fischietto bulgaro Kabakov
La UEFA ha designato la squadra arbitrale per la partita di Conference League di giovedì della Fiorentina, impegnata nell'andata degli ottavi di finale contro i polacchi del Rakow. Sarà il fischietto bulgaro Kabakov a dirigere la partita, con una squadra arbitrale fatta di tutti connazionali. Di seguito la squadra arbitrale:
FIORENTINA vs RAKOW [Ottavi d'andata Conference League]
Giovedì 12 marzo 2026, ore 21:00
Arbitro: Georgi Kabakov BUL
Assistenti: Martin Margaritov BUL e Martin Venev BUL
Quarto uomo: Radoslav Gidzhenov BUL
Video Assistant Referee: Dragomir Draganov BUL
Assistente Video Assistant Referee: Nikola Popov BUL
