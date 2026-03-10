Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Giovedì Fiorentina-Rakow di Conference League, arbitra il fischietto bulgaro Kabakov

© foto di Federico De Luca 2024
Dimitri Conti
Oggi alle 17:17
Dimitri Conti

La UEFA ha designato la squadra arbitrale per la partita di Conference League di giovedì della Fiorentina, impegnata nell'andata degli ottavi di finale contro i polacchi del Rakow. Sarà il fischietto bulgaro Kabakov a dirigere la partita, con una squadra arbitrale fatta di tutti connazionali. Di seguito la squadra arbitrale:

FIORENTINA vs RAKOW [Ottavi d'andata Conference League]
Giovedì 12 marzo 2026, ore 21:00
Arbitro: Georgi Kabakov BUL
Assistenti: Martin Margaritov BUL e Martin Venev BUL
Quarto uomo: Radoslav Gidzhenov BUL
Video Assistant Referee: Dragomir Draganov BUL
Assistente Video Assistant Referee: Nikola Popov BUL

Arbitri nel caos, il futuro è il challenge. Bastoni, son fischi: passeranno. Como spettacolo ma non favola: l'Europa sarà un banco di prova. Anche per le bugie delle big
