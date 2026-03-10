Re:Generation Jersey, il Genoa trasforma le maglie in oggetti di design

Pulsee Luce e Gas, Genoa CFC e Kappa hanno lanciato oggi, a Milano (presenti Johan Vasquez e Alessandro Marcandalli, in foto), RE:GENERATION JERSEY, un progetto che unisce sport, creatività e sostenibilità trasformando le maglie da gioco del club rossoblù in veri e propri oggetti di design. L’iniziativa porta la firma dell’artista Marcello Pipitone, che ha reinterpretato alcuni dei simboli più riconoscibili della storia recente del Genoa.

La capsule collection, che non sarà utilizzata dai giocatori di Daniele De Rossi in campo, nasce dal riutilizzo creativo delle maglie ufficiali della squadra ligure. I capi, rielaborati attraverso un processo artistico, diventano pezzi unici che fondono memoria sportiva e ricerca estetica. L’idea alla base del progetto è quella di dare nuova vita a materiali già esistenti, valorizzando al tempo stesso l’identità del club e la sua tradizione.

RE:GENERATION JERSEY rappresenta così un punto d’incontro tra il mondo del calcio, quello del design contemporaneo e l’attenzione verso pratiche più sostenibili. Ogni creazione nasce infatti da una maglia utilizzata nelle attività sportive del Genoa, trasformata in un oggetto che conserva la propria storia ma acquisisce una nuova funzione espressiva. Quindici di questa maglie andranno all’asta e parte del ricavato sarà devoluto in beneficenza ad AFMA Genova, associazione che sostiene i malati di Alzheimer e le loro famiglie.