Euro 2032, visita dei delegati UEFA e FIGC allo stadio Franchi di Firenze

Si è verificato l'avanzamento lavori in vista delle candidatura al torneo

(ANSA) - FIRENZE, 17 FEB - I delegati di Uefa e Figc hanno visitato lo stadio Artemio Franchi di Firenze per verificare lo stato di avanzamento dei lavori in corso per la candidatura dell'impianto agli Europei di calcio 2032. Tra i presenti, si spiega da Palazzo Vecchio, la sindaca Sara Funaro, l'assessora allo sport Letizia Perini, rappresentanti della Fiorentina, la delegazione della Uefa composta dal ceo di Uefa Events Sa, Martin Kallen, dall'executive director Michele Uva, dal director national team football operations Andreas Mex Schaer. Presente anche la delegazione della Figc composta da Antonio Talarico, Giovanni Spitaleri e Matteo Galdelli.

L'incontro ha fatto seguito a quello dello scorso novembre a Nyon in vista delle prossime scadenze e ha previsto anche un sopralluogo all'interno dello stadio Franchi, nel cantiere e nelle aree limitrofe. Il dialogo, si fa presente dal Comune, proseguirà "fino ad arrivare al momento della presentazione della candidatura di Firenze alla manifestazione sportiva, che dovrà avvenire entro la fine di luglio 2026". (ANSA).