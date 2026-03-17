Fabregas e il premio Bearzot: "Che emozione, intitolato a una leggenda del calcio"

Al tecnico del Como assegnato il Premio intitolato al ct campione del mondo

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Sono veramente emozionato, orgoglioso e grato di ricevere questo importante riconoscimento, intitolato a una leggenda del calcio italiano e mondiale". Così l'allenatore del Como, Cesc Fabregas, commenta all'ANSA l'assegnazione del premio nazionale 'Enzo Bearzot'.

"Desidero ringraziare di cuore i membri della giuria, così come la società Como 1907, tutti i miei calciatori e i membri dello staff - prosegue il tecnico spagnolo -. Ogni riconoscimento personale è il risultato di un percorso costruito insieme a tante persone e, proprio per questo, desidero condividere questo premio con loro". (ANSA).