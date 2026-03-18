Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroFormazioniCalendariScommessePronostici
Eventi LiveCalciomercato H24MobileNetworkRedazioneContatti
Canali Serie A atalantabolognacagliaricomocremonesefiorentinagenoahellas veronainterjuventuslazioleccemilannapoliparmapisaromasassuolotorinoudinese
Canali altre squadre ascoliavellinobaribeneventocasertanacesenafrosinonelatinalivornomonzanocerinapalermoperugiapescarapordenonepotenzaregginasalernitanasampdoriasassuoloturris
Altri canali mondialimondiale per clubserie bserie cchampions leaguefantacalciopodcaststatistiche
NetworkEventi liveTMW RadioTMW MagazineTMW NewsCalciomercato h24

Più gioco, meno tattica: la FIGC vara il nuovo progetto giovanile. Con Perrotta, Zambrotta e Prandelli

Più gioco, meno tattica: la FIGC vara il nuovo progetto giovanile. Con Perrotta, Zambrotta e PrandelliTUTTO mercato WEB
© foto di www.imagephotoagency.it
Ivan Cardia
Oggi alle 12:55Altre Notizie
Ivan Cardia

La FIGC vara ufficialmente il nuovo progetto tecnico del calcio giovanile italiano, che sarà coordinato da Maurizio Viscidi e si avvarrà dell’apporto di Simone Perrotta e Gianluca Zambrotta, ma anche di Cesare Prandelli, quale consulente esperto su questo tema. La Federazione ha infatti realizzato, si legge sul comunicato stampa, una complessa opera coordinamento tra le realtà federali che si occupano di sviluppo in maniera trasversale: il Settore Tecnico, il Settore Giovanile e Scolastico e il Club Italia.

Pur mantenendo le tre strutture una distinta autonomia politico-organizzativa, ognuna per le rispettive competenze, il presidente Gabriele Gravina, come anticipato nella piattaforma programmatica depositata per la candidatura dello scorso febbraio 2025, ha voluto creare un unico coordinamento tecnico allineando la FIGC alle altre federazioni europeе affidando il ruolo di Direttore Tecnico a Maurizio Viscidi.

Il profilo di Viscidi. Professionista esperto con una militanza ultradecennale nel ruolo di Coordinatore delle Nazionali giovanili, a partire dall'inizio dell'attuale stagione sportiva, si è fatto promotore dell'avvio del Progetto federale Under 14, che rappresenta l'anello di congiunzione tra i settori giovanili e l'attività internazionale delle selezioni azzurre a partire dall'Under 15. Sarà lui ad interfacciarsi con i responsabili di progetto dei tre settori per armonizzare al meglio il programma di rilancio dei vivai e rispondere finalmente alla crescente domanda di valorizzazione del talento nel calcio italiano.

Le parole di Gravina: “Il progetto che presentiamo oggi interessa il cuore del calcio italiano e nasce dalla necessità di dare nuovo slancio all'attività giovanile. È una riforma che nasce da una profonda riflessione, supportata da un ampio studio di benchmarking internazionale, e che avvicina la nostra Federazione al resto d'Europa, anche grazie alla nomina di Maurizio Viscidi quale Direttore Tecnico per l'attività giovanile. Nel mio programma elettorale avevo già messo a fuoco le problematiche, oggi sotto gli occhi di tutti, e tracciato alcune soluzioni definite grazie al confronto con le componenti federali e con il contributo dei cosiddetti 'esperti di campo', che ringrazio. Vogliamo incidere in maniera sempre più positiva sul divertimento e sulla formazione dei bambini, per poi coltivare talenti attraverso un programma ambizioso e molto strutturato".

La tecnica individuale sarà al centro del progetto: più gioco attraverso la tecnica e meno ricerca esasperata del risultato attraverso la tattica. Un concetto diffusamente condiviso, ma di non semplice applicazione, a causa dell'eccessiva cultura competitiva del calcio. A tal fine, i campioni del mondo Perrotta e Zambrotta, nell'ambito specifico del Settore Giovanile e Scolastico, hanno aggiornato le linee guida del modello nel suo complesso. Il corpo della riforma, infatti, è il processo formativo dei bambini dai 5 ai 12 anni, il cui percorso umano e sportivo deve coincidere con il miglioramento di competenze tecniche e di vita. Al centro del programma, dunque, ci sono le bambine e i bambini, con una cura del dettaglio che non è mirata alla formazione del talento fine a sé stessa, quanto piuttosto alla promozione di una nuova cultura sportiva. Secondo questa impostazione, infatti, i campioni e il talento sono la conseguenza di un modello formativo più ampio. Il nuovo percorso dell'attività di base, che sarà sviluppato in stretta sinergia con il Settore Tecnico e la Scuola Allenatori di Coverciano, è incentrato sulle seguenti linee direttrici: incrementare i corsi per 'responsabile per l'attività di base'; maggiore qualificazione dei formatori; introduzione della 'programmazione per categoria', attraverso un percorso formativo ad hoc; riorganizzazione e valorizzazione delle Aree Sportive Territoriali, con la figura del tecnico AST che intensifichi la collaborazione con le singole società.

Articoli correlati
Gravina bussa al governo: "Sulle scommesse ci dà ragione anche l'Unione Europea"... Gravina bussa al governo: "Sulle scommesse ci dà ragione anche l'Unione Europea"
Gravina: "Nel 2022 bastava segnare due rigori alla Svizzera. Più preoccupato dall'iper-tatticismo"... Gravina: "Nel 2022 bastava segnare due rigori alla Svizzera. Più preoccupato dall'iper-tatticismo"
Gravina: "I club pensano a vincere, ma perdiamo i giovani. Ecco una nuova idea di... Gravina: "I club pensano a vincere, ma perdiamo i giovani. Ecco una nuova idea di accademia federale"
Altre notizie Altre Notizie
Più gioco, meno tattica: la FIGC vara il nuovo progetto giovanile. Con Perrotta,... Più gioco, meno tattica: la FIGC vara il nuovo progetto giovanile. Con Perrotta, Zambrotta e Prandelli
Juventus, il sogno Tonali sembra restare tale, le parole del tecnico del Newcastle... Juventus, il sogno Tonali sembra restare tale, le parole del tecnico del Newcastle Howe
Calciomercato Juventus, Oppini vuole Carnesecchi: "Mi ricorda Buffon" Calciomercato Juventus, Oppini vuole Carnesecchi: "Mi ricorda Buffon"
Oggi in TV, dove vedere Bayern Monaco-Atalanta e le gare di Serie B Oggi in TV, dove vedere Bayern Monaco-Atalanta e le gare di Serie B
Le partite di oggi: il programma di mercoledì 18 marzo Le partite di oggi: il programma di mercoledì 18 marzo
Fabregas e il premio Bearzot: "Che emozione, intitolato a una leggenda del calcio"... Fabregas e il premio Bearzot: "Che emozione, intitolato a una leggenda del calcio"
Fabrizio Corona accusato di diffamazione ai danni di Lorenzo Pellegrini: andrà a... Fabrizio Corona accusato di diffamazione ai danni di Lorenzo Pellegrini: andrà a giudizio
Saltata la Finalissima con la Spagna, l'Argentina farà un'amichevole col Guatemala... Saltata la Finalissima con la Spagna, l'Argentina farà un'amichevole col Guatemala
Editoriale di Fabrizio Biasin Immagine box laterale di Fabrizio Biasin Milan: la dialettica su Leao e la verità su Rabiot. Inter: le voci su Bastoni. Juve: il gol di Conceicao. Como: gli attacchi a Fabregas. E l’incredibile sentenza sulla Coppa d’Africa
Ora in radio
Maracanã 13:00Maracanã live!
Passa il pomeriggio con Maracanà. Attualità, interviste e tante bufere. Braglia, Brambati, De Paola, Bonanni, Garbo, Orlando, Bucchioni, Bezzi, Rampulla.
A Tutta C 17:00A Tutta C
A Tutta C , Tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 10 alle 11 e dalle 18 alle 19 un doppio approfondimento per raccontare la Lega Serie C.
TMW News 18:05TMW News
Notizie, opinioni e attualità.
Primo piano
Immagine top news n.0 Infallibile quando subentra, non quando inizia la stagione: Nicola esonerato, Cagliari unica eccezione
Immagine top news n.1 Cremonese, Davide Nicola è stato esonerato: il comunicato del club grigiorosso
Immagine top news n.2 L'agente di Retegui a cena con Tare: il Milan sogna il grande colpo. Tutti i dettagli
Immagine top news n.3 Lautaro: "Ho 3 anni di contratto con l'Inter e voglio rimanere al top. Ma prima o poi tornerò al Racing"
Immagine top news n.4 Juventus, Yildiz: "Mai giocato per soldi. Al Bayern 11 anni, ma mai la loro fiducia. E ho detto ciao"
Immagine top news n.5 Gila supera a pieni voti l'esame del futuro: il Milan vuole chiudere, l'Inter... anche
Immagine top news n.6 Spalletti-Juventus, prove di continuità: rinnovo a un passo
Immagine top news n.7 Champions, i primi verdetti: dominio PSG, Arsenal e Real avanti. Impresa dello Sporting
TMW Podcast
Immagine news podcast primo piano Perché a Cremona è nato il nuovo ciclo di una nuova Fiorentina Ascolta il podcast
APP TMW
Immagine news podcast n.1 Perché il Cesena ha clamorosamente affidato la panchina ad Ashley Cole?
Immagine news podcast n.2 Il Bayern Monaco ha ufficialmente trovato i nuovi Robben e Ribery
Immagine news podcast n.3 Da Olise a Valverde: ci aspetta un altro Pallone d'Oro sotto accusa?
Immagine news podcast n.4 Il Real ha 'inventato' una strategia di mercato che le big italiane dovrebbero seguire
TMW Radio Sport
Immagine news Serie A n.1 Roma e Juve, senza Champions per chi è un fallimento? Il parere degli ospiti
Immagine news Serie A n.2 Il Napoli può sperare ancora nello Scudetto? Il commento degli opinionisti
Immagine news Serie A n.3 Braglia: "Milan, a rischio anche il quarto posto. E vi spiego il perché"
Serie A
Immagine news Serie A n.1 Roma, Gasperini: "Koné non sta al meglio"
Immagine news Serie A n.2 Roma, Wesley: "Sono molto felice qui"
Immagine news Serie A n.3 Gravina bussa al governo: "Sulle scommesse ci dà ragione anche l'Unione Europea"
Immagine news Serie A n.4 Fiorentina, Comuzzo: "Impariamo da quanto successo contro lo Jagiellonia. Abbiamo un vantaggio"
Immagine news Serie A n.5 Bayern Monaco, novità su Urbig: è arrivata la decisione per il match contro l'Atalanta
Immagine news Serie A n.6 Viscidi: "Sarò il dt del calcio giovanile, ecco cosa farò. Da rivedere il metodo di allenamento"
Serie B
Immagine news Serie B n.1 Da Palermo-Juve Stabia al debutto di Cole a Cesena, i convocati per la 31ª giornata di Serie B
Immagine news Serie B n.2 Catanzaro, Favasuli: "Sognare la Serie A? Perché no, ce la possiamo giocare"
Immagine news Serie B n.3 Pescara, notte da dentro o fuori: con l’Entella per riaprire definitivamente la corsa salvezza
Immagine news Serie B n.4 Il deserto dei bomber: Pohjanpalo, unico con almeno 20 gol nel calcio professionistico italiano
Immagine news Serie B n.5 Cesena, domani presentazione blindata per Cole. Presenti Di Taranto e Aiello
Immagine news Serie B n.6 Sampdoria, Manfredi: "A Carrara punti decisivi per l'obiettivo salvezza"
Serie C
Immagine news Serie C n.1 Foggia, crisi senza fine: 10 ko di fila e numeri da retrocessione diretta
Immagine news Serie C n.2 Catania, Viali si presenta: "Sono qui per sognare, non sono in cerca di un contratto"
Immagine news Serie C n.3 Trapani, Micco sul ritorno di Balla: "Antonini stravede per lui. In Serie D era sprecato"
Immagine news Serie C n.4 Serie C, gli arbitri della 33ª giornata. Ternana-Sambenedettese a Gianquinto
Immagine news Serie C n.5 Vicenza, Gallo: "Ricevuta una grande responsabilità. Felice di aver rispettato le attese"
Immagine news Serie C n.6 Matteassi: “Vicenza dominante, in B serviranno innesti ma la base è ottima”
Pronostici
Immagine news Pronostici n.1 Quote risultato esatto Bayern Monaco Atalanta
Immagine news Pronostici n.2 Pronostico Cremonese-Fiorentina, scontro salvezza che vale una stagione
Immagine news Pronostici n.3 Quote risultato esatto Lazio-Milan
Calcio femminile
Immagine news Calcio femminile n.1 Da Estevez a Kyvag, il Milan fa il pieno: ecco la Top11 della 16ª di Serie A Women
Immagine news Calcio femminile n.2 Una super domenica per la Coppa Italia Women: le semifinali di ritorno si giocheranno il 29/03
Immagine news Calcio femminile n.3 Fiorentina, Severini: "Finale di Coppa Italia e piazzamento in Europa. Questi i nostri obiettivi"
Immagine news Calcio femminile n.4 Inizia la NWSL delle italiane: Di Guglielmo titolare, Cantore subentra. Out Girelli e Boattin
Immagine news Calcio femminile n.5 Italia, Soncin: "Sappiamo che possiamo migliorare e arrivare al Mondiale in Brasile"
Immagine news Calcio femminile n.6 Women4Football, la top 11 della passata stagione: Girelli e Cantore guidano l'attacco
TMW Magazine
Download TMW MagazineTMW Magazine n.166 Download
Storie di Calcio
Immagine news Storie di Calcio n.3Marco Lanna e quella maglia della Sampdoria cucita addosso per sempre Ascolta il podcast
Calcio2000
Immagine news L'Angolo di Calcio2000 n.3 Lo strano caso di Rafael Leao: ha tutto ma non convince