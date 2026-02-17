Un talento al giorno, Magnus Dalpiaz: il robocop che gioca sulla fascia destra

Il Milan ha puntato forte a gennaio su Magnus Dalpiaz, nato il 20 febbraio 2007 a Innsbruck (Austria), difensore moderno e estremamente versatile, alto circa 1,85m e destro naturale, che nasce come terzino destro ma si adatta con disinvoltura anche come terzino sinistro o centrale di difesa. La sua duttilità tattica è il tratto distintivo: grazie a un'intelligenza posizionale elevata e a una buona lettura del gioco, copre ampie zone di campo, anticipa le azioni avversarie e contribuisce sia in fase difensiva che in impostazione dal basso.

Fisicamente imponente e atletico, eccelle nei duelli aerei, nei contrasti corpo a corpo e nel recupero palla, con una buona accelerazione che gli permette di inseguire gli attaccanti veloci; mostra anche propensione offensiva, con cross precisi, sovrapposizioni e un buon tiro da fuori area, rendendolo un profilo completo per una difesa a quattro o a tre. Dal punto di vista tecnico, Dalpiaz si distingue per un controllo di palla pulito, passaggi accurati (anche lunghi) e compostezza sotto pressione, qualità che lo rendono affidabile nell'uscita palla e nella costruzione dal basso. Ha un baricentro equilibrato che favorisce l'agilità nei cambi di direzione nonostante la stazza, e una maturità tattica notevole per la sua età.

Nome: Magnus Dalpiaz

Nato il: 20 febbraio 2007

Nazionalità: austriaco

Ruolo: terzino

Squadra: Milan

Assomiglia a: Ben White

